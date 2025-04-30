https://1prime.ru/20250430/novatek-857178565.html

"Новатэк" увеличил инвестиции в устойчивое развитие на 22%

"Новатэк" увеличил инвестиции в устойчивое развитие на 22% - 30.04.2025, ПРАЙМ

"Новатэк" увеличил инвестиции в устойчивое развитие на 22%

"Новатэк" в 2024 году увеличил инвестиции в устойчивое развитие на 22%, до 23 миллиардов рублей, сообщается в отчете компании об устойчивом развитии. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T15:25+0300

2025-04-30T15:25+0300

2025-04-30T15:25+0300

экономика

бизнес

леонид михельсон

геннадий тимченко

новатэк

газпром

totalenergies

https://cdnn.1prime.ru/img/83356/03/833560324_0:371:2982:2048_1920x0_80_0_0_e1dc2324fc7e3a8a76d7c33bc4ca5993.jpg

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. "Новатэк" в 2024 году увеличил инвестиции в устойчивое развитие на 22%, до 23 миллиардов рублей, сообщается в отчете компании об устойчивом развитии. Показатель в 2023 году составил 18,8 миллиарда рублей. Отмечается, что в числе вложений в устойчивое развитие "Новатэк" увеличил социальные инвестиции – в заботу о работниках и взаимодействие с местными сообществами – на 27%, до 18,5 миллиарда рублей. Инвестиции в области окружающей среды выросли на 9%, до 3,6 миллиарда рублей, а в инновации – на 5%, до 0,85 миллиарда рублей. "Новатэк" - одна из крупнейших газодобывающих компаний в России. Месторождения и лицензионные участки расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе. Совладелец "Новатэка" - Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года, а тогда составляла 24,75%. Также 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", бизнесмену Геннадию Тимченко - 23,5%. У компании есть и крупный зарубежный акционер - французская TotalEnergies, которая владеет 19,4% компании.

https://1prime.ru/20250429/novatek-857138397.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, леонид михельсон, геннадий тимченко, новатэк, газпром, totalenergies