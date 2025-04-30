https://1prime.ru/20250430/novatek-857178565.html
"Новатэк" увеличил инвестиции в устойчивое развитие на 22%
"Новатэк" увеличил инвестиции в устойчивое развитие на 22% - 30.04.2025, ПРАЙМ
"Новатэк" увеличил инвестиции в устойчивое развитие на 22%
"Новатэк" в 2024 году увеличил инвестиции в устойчивое развитие на 22%, до 23 миллиардов рублей, сообщается в отчете компании об устойчивом развитии. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T15:25+0300
2025-04-30T15:25+0300
2025-04-30T15:25+0300
экономика
бизнес
леонид михельсон
геннадий тимченко
новатэк
газпром
totalenergies
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. "Новатэк" в 2024 году увеличил инвестиции в устойчивое развитие на 22%, до 23 миллиардов рублей, сообщается в отчете компании об устойчивом развитии. Показатель в 2023 году составил 18,8 миллиарда рублей. Отмечается, что в числе вложений в устойчивое развитие "Новатэк" увеличил социальные инвестиции – в заботу о работниках и взаимодействие с местными сообществами – на 27%, до 18,5 миллиарда рублей. Инвестиции в области окружающей среды выросли на 9%, до 3,6 миллиарда рублей, а в инновации – на 5%, до 0,85 миллиарда рублей. "Новатэк" - одна из крупнейших газодобывающих компаний в России. Месторождения и лицензионные участки расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе. Совладелец "Новатэка" - Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года, а тогда составляла 24,75%. Также 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", бизнесмену Геннадию Тимченко - 23,5%. У компании есть и крупный зарубежный акционер - французская TotalEnergies, которая владеет 19,4% компании.
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бизнес, леонид михельсон, геннадий тимченко, новатэк, газпром, totalenergies
Экономика, Бизнес, Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Новатэк, Газпром, TotalEnergies
"Новатэк" увеличил инвестиции в устойчивое развитие на 22%
"Новатэк" увеличил инвестиции в устойчивое развитие на 22%, до 23 миллиардов рублей
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. "Новатэк" в 2024 году увеличил инвестиции в устойчивое развитие на 22%, до 23 миллиардов рублей, сообщается в отчете компании об устойчивом развитии.
Показатель в 2023 году составил 18,8 миллиарда рублей.
Отмечается, что в числе вложений в устойчивое развитие "Новатэк" увеличил социальные инвестиции – в заботу о работниках и взаимодействие с местными сообществами – на 27%, до 18,5 миллиарда рублей. Инвестиции в области окружающей среды выросли на 9%, до 3,6 миллиарда рублей, а в инновации – на 5%, до 0,85 миллиарда рублей.
"Новатэк" - одна из крупнейших газодобывающих компаний в России. Месторождения и лицензионные участки расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе. Совладелец "Новатэка" - Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года, а тогда составляла 24,75%. Также 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", бизнесмену Геннадию Тимченко - 23,5%. У компании есть и крупный зарубежный акционер - французская TotalEnergies, которая владеет 19,4% компании.
Чистый убыток "Новатэка" по РСБУ в I квартале составил 35,275 млрд рублей