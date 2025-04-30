https://1prime.ru/20250430/obschestvennoe-857174122.html

В Киеве у здания Рады прошел митинг за четкие сроки службы в ВСУ, пишут СМИ

В Киеве у здания Рады прошел митинг за четкие сроки службы в ВСУ, пишут СМИ - 30.04.2025, ПРАЙМ

В Киеве у здания Рады прошел митинг за четкие сроки службы в ВСУ, пишут СМИ

Митинг с требованием обеспечить процесс демобилизации украинских военнослужащих прошел в среду в Киеве у здания Верховной рады, участники требовали установить... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T14:19+0300

2025-04-30T14:19+0300

2025-04-30T14:19+0300

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МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Митинг с требованием обеспечить процесс демобилизации украинских военнослужащих прошел в среду в Киеве у здания Верховной рады, участники требовали установить четкие сроки службы в ВСУ, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В центре Киева митинговали за четкие сроки службы и в поддержку пленных военных. Утром возле Верховной рады прошел всеукраинский пикет за установление четких сроков службы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. По данным "Общественного", в мероприятии приняли участие несколько сотен человек. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая прошлого года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. В сентябре прошлого года юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщал, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления воинской части. Издание "Украинская правда" 16 октября 2024 года писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

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общество , украина, киев, владимир зеленский, всу