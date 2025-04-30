https://1prime.ru/20250430/ofz-857174763.html
Минфин разместил ОФЗ на 26,8 миллиардов рублей
Минфин разместил ОФЗ на 26,8 миллиардов рублей - 30.04.2025, ПРАЙМ
Минфин разместил ОФЗ на 26,8 миллиардов рублей
Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T14:32+0300
2025-04-30T14:32+0300
2025-04-30T14:32+0300
экономика
рынки
финансы
россия
минфин рф
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75224/34/752243475_0:17:600:355_1920x0_80_0_0_34e6ec5c5d25c11a34f70e4d7ae3a7b4.jpg
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на 26,799 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 39,014 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 63,91% от номинала, средневзвешенная цена - 63,9976% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,09% годовых, средневзвешенная доходность - 16,06% годовых. Минфин РФ на следующем аукционе в среду предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26246 с погашением в марте 2036 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.
https://1prime.ru/20250429/ofz-857137121.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75224/34/752243475_52:0:548:372_1920x0_80_0_0_6970bd209ffc9c7aac160c5304f29bd5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, финансы, россия, минфин рф
Экономика, Рынки, Финансы, РОССИЯ, Минфин РФ
Минфин разместил ОФЗ на 26,8 миллиардов рублей
Минфин разместил ОФЗ 26235 на 26,8 млрд руб при спросе в 39 млрд руб
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на 26,799 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 39,014 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 63,91% от номинала, средневзвешенная цена - 63,9976% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,09% годовых, средневзвешенная доходность - 16,06% годовых.
Минфин РФ на следующем аукционе в среду предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26246 с погашением в марте 2036 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.
Минфин на аукционах 30 апреля разместит ОФЗ серий 26235 и 26246