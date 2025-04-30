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Минфин разместил ОФЗ на 26,8 миллиардов рублей

Минфин разместил ОФЗ на 26,8 миллиардов рублей - 30.04.2025, ПРАЙМ

Минфин разместил ОФЗ на 26,8 миллиардов рублей

Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T14:32+0300

2025-04-30T14:32+0300

2025-04-30T14:32+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на 26,799 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 39,014 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 63,91% от номинала, средневзвешенная цена - 63,9976% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,09% годовых, средневзвешенная доходность - 16,06% годовых. Минфин РФ на следующем аукционе в среду предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26246 с погашением в марте 2036 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.

https://1prime.ru/20250429/ofz-857137121.html

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рынки, финансы, россия, минфин рф