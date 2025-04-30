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На нескольких станциях московского метро введут ограничения на выход
На нескольких станциях московского метро введут ограничения на выход - 30.04.2025, ПРАЙМ
На нескольких станциях московского метро введут ограничения на выход
Ограничения на выход будут введены на нескольких станциях московского метрополитена 7 и 9 мая, сообщает столичный департамент транспорта. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T07:58+0300
2025-04-30T07:58+0300
2025-04-30T07:58+0300
москва
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Ограничения на выход будут введены на нескольких станциях московского метрополитена 7 и 9 мая, сообщает столичный департамент транспорта.
"Седьмого и 9 мая будет ограничен выход с ряда центральных станций метро. Ограничения продлятся с открытия метро до окончания мероприятий", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Дептранс отмечает, что ограничения на выход будут введены на следующих станциях: Александровский сад, Библиотека имени Ленина, Арбатская, Боровицкая, Охотный Ряд, Театральная и Площадь Революции.
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москва
На нескольких станциях московского метро введут ограничения на выход
На нескольких станциях московского метро 7 и 9 мая введут ограничения на выход
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Ограничения на выход будут введены на нескольких станциях московского метрополитена 7 и 9 мая, сообщает столичный департамент транспорта.
"Седьмого и 9 мая будет ограничен выход с ряда центральных станций метро. Ограничения продлятся с открытия метро до окончания мероприятий", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Дептранс отмечает, что ограничения на выход будут введены на следующих станциях: Александровский сад, Библиотека имени Ленина, Арбатская, Боровицкая, Охотный Ряд, Театральная и Площадь Революции.