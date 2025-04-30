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Следствию могут дать право блокировать операции на счетах подозреваемых
Следствию могут дать право блокировать операции на счетах подозреваемых - 30.04.2025, ПРАЙМ
Следствию могут дать право блокировать операции на счетах подозреваемых
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить следователей правом приостанавливать на срок не более 10 суток операции на... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T19:24+0300
2025-04-30T19:24+0300
2025-04-30T19:24+0300
госдума
банки
финансы
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить следователей правом приостанавливать на срок не более 10 суток операции на банковских счетах подозреваемых при наличии информации о том, что счета использовались для преступной деятельности, документ доступен в думской электронной базе. Законопроектом предлагается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс РФ новой статьей 115.2. Новой статьей предлагается предоставить следователям возможность с согласия руководителя следственного органа в случаях, не терпящих отлагательства, при наличии оснований полагать, что банковские счета (вклад, депозит), электронные денежные средства, авансовые платежи за услуги связи использовались в преступной деятельности по уголовным делам, находящимся в их производстве, принимать решение о приостановлении операций с этим имуществом на срок не более 10 суток. Также законопроектом предлагается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс положением, устанавливающим обязанность операторов переводов денежных средств и операторов связи предоставлять необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента поступления средств или в указанный в запросе сотрудников правоохранительных органов срок.
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госдума, банки, финансы
Следствию могут дать право блокировать операции на счетах подозреваемых
Проект о праве следователей приостанавливать операции на счетах подозреваемых внесен в ГД
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить следователей правом приостанавливать на срок не более 10 суток операции на банковских счетах подозреваемых при наличии информации о том, что счета использовались для преступной деятельности, документ доступен в думской электронной базе.
Законопроектом предлагается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс РФ новой статьей 115.2.
Новой статьей предлагается предоставить следователям возможность с согласия руководителя следственного органа в случаях, не терпящих отлагательства, при наличии оснований полагать, что банковские счета (вклад, депозит), электронные денежные средства, авансовые платежи за услуги связи использовались в преступной деятельности по уголовным делам, находящимся в их производстве, принимать решение о приостановлении операций с этим имуществом на срок не более 10 суток.
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Также законопроектом предлагается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс положением, устанавливающим обязанность операторов переводов денежных средств и операторов связи предоставлять необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента поступления средств или в указанный в запросе сотрудников правоохранительных органов срок.