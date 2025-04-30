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В Госдуме рассказали, как сделать отдых с детьми более доступным - 30.04.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали, как сделать отдых с детьми более доступным
В Госдуме рассказали, как сделать отдых с детьми более доступным - 30.04.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, как сделать отдых с детьми более доступным
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина рассказала, как сделать отдых с детьми на майские праздники более доступным, в том... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T13:40+0300
2025-04-30T13:40+0300
общество
госдума
россия
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина рассказала, как сделать отдых с детьми на майские праздники более доступным, в том числе напомнила, что для детей от 10 до 18 лет установлена скидка 50% от стоимости взрослого билета на поезда дальнего следования. "В преддверии майских праздников делюсь информацией, которая позволит сделать ваш отдых более доступным и комфортным, в частности, для семей с детьми. На поездах дальнего следования установлена скидка детям от 10 до 18 лет в размере 50% от стоимости взрослого билета на поезде", - сказала Школкина журналистам. Она добавила, что на самолетах предоставляется скидка в размере 50% детям до двух лет при перелёте с отдельным местом и от двух до двенадцати лет при перелёте с сопровождающим лицом. "При этом перевозчик обязан предоставить ребенку до 12 лет и сопровождающему его лицу соседние места в одном ряду", - отметила Школкина. Парламентарий напомнила, что на городских и пригородных автобусах дети до семи лет могут ездить бесплатно. Кроме того, по её словам, на междугородном автобусном сообщении бесплатно могут ездить дети не старше пяти лет. "Многодетные семьи могут в любое время бесплатно посещать государственные, региональные и муниципальные музеи независимо от их места жительства. Многодетные семьи могут купить авиабилеты одним бронированием, без каких-либо ограничений по количеству", - подчеркнула она. Депутат добавила, что на национальном туристическом портале "Путешествуем.РФ" созданы специальные разделы, где можно выбрать регион и объекты посещения для семей с детьми, в том числе парки, аттракционы и музеи, а также выбрать маршруты путешествий с детьми по различным направлениям. "В планах - обеспечить наличие на объектах дорожного сервиса для путешествующих на автомобилях комнаты матери и ребенка, а также детских игровых площадок", - заключила она.
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40
общество , госдума, россия
Общество , Госдума, РОССИЯ
13:40 30.04.2025
 
В Госдуме рассказали, как сделать отдых с детьми более доступным

В ГД рассказали, как сделать отдых с детьми на майские праздники более доступным

© Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛавандовые поля в Крыму
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© Константин Михальчевский
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина рассказала, как сделать отдых с детьми на майские праздники более доступным, в том числе напомнила, что для детей от 10 до 18 лет установлена скидка 50% от стоимости взрослого билета на поезда дальнего следования.
"В преддверии майских праздников делюсь информацией, которая позволит сделать ваш отдых более доступным и комфортным, в частности, для семей с детьми. На поездах дальнего следования установлена скидка детям от 10 до 18 лет в размере 50% от стоимости взрослого билета на поезде", - сказала Школкина журналистам.
Она добавила, что на самолетах предоставляется скидка в размере 50% детям до двух лет при перелёте с отдельным местом и от двух до двенадцати лет при перелёте с сопровождающим лицом.
"При этом перевозчик обязан предоставить ребенку до 12 лет и сопровождающему его лицу соседние места в одном ряду", - отметила Школкина.
Парламентарий напомнила, что на городских и пригородных автобусах дети до семи лет могут ездить бесплатно. Кроме того, по её словам, на междугородном автобусном сообщении бесплатно могут ездить дети не старше пяти лет.
"Многодетные семьи могут в любое время бесплатно посещать государственные, региональные и муниципальные музеи независимо от их места жительства. Многодетные семьи могут купить авиабилеты одним бронированием, без каких-либо ограничений по количеству", - подчеркнула она.
Депутат добавила, что на национальном туристическом портале "Путешествуем.РФ" созданы специальные разделы, где можно выбрать регион и объекты посещения для семей с детьми, в том числе парки, аттракционы и музеи, а также выбрать маршруты путешествий с детьми по различным направлениям.
"В планах - обеспечить наличие на объектах дорожного сервиса для путешествующих на автомобилях комнаты матери и ребенка, а также детских игровых площадок", - заключила она.
#Автомобиль службы Яндекс.Такси - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
"Яндекс Go" рассказал, когда выгоднее ездить на такси в майские праздники
11:02
 
ОбществоГосдумаРОССИЯ
 
 
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