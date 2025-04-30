https://1prime.ru/20250430/otdykh-857172347.html

В Госдуме рассказали, как сделать отдых с детьми более доступным

В Госдуме рассказали, как сделать отдых с детьми более доступным - 30.04.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, как сделать отдых с детьми более доступным

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина рассказала, как сделать отдых с детьми на майские праздники более доступным, в том... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T13:40+0300

2025-04-30T13:40+0300

2025-04-30T13:40+0300

общество

госдума

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849055124_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7098ab18b77e57b5edc12928bdca368a.jpg

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина рассказала, как сделать отдых с детьми на майские праздники более доступным, в том числе напомнила, что для детей от 10 до 18 лет установлена скидка 50% от стоимости взрослого билета на поезда дальнего следования. "В преддверии майских праздников делюсь информацией, которая позволит сделать ваш отдых более доступным и комфортным, в частности, для семей с детьми. На поездах дальнего следования установлена скидка детям от 10 до 18 лет в размере 50% от стоимости взрослого билета на поезде", - сказала Школкина журналистам. Она добавила, что на самолетах предоставляется скидка в размере 50% детям до двух лет при перелёте с отдельным местом и от двух до двенадцати лет при перелёте с сопровождающим лицом. "При этом перевозчик обязан предоставить ребенку до 12 лет и сопровождающему его лицу соседние места в одном ряду", - отметила Школкина. Парламентарий напомнила, что на городских и пригородных автобусах дети до семи лет могут ездить бесплатно. Кроме того, по её словам, на междугородном автобусном сообщении бесплатно могут ездить дети не старше пяти лет. "Многодетные семьи могут в любое время бесплатно посещать государственные, региональные и муниципальные музеи независимо от их места жительства. Многодетные семьи могут купить авиабилеты одним бронированием, без каких-либо ограничений по количеству", - подчеркнула она. Депутат добавила, что на национальном туристическом портале "Путешествуем.РФ" созданы специальные разделы, где можно выбрать регион и объекты посещения для семей с детьми, в том числе парки, аттракционы и музеи, а также выбрать маршруты путешествий с детьми по различным направлениям. "В планах - обеспечить наличие на объектах дорожного сервиса для путешествующих на автомобилях комнаты матери и ребенка, а также детских игровых площадок", - заключила она.

https://1prime.ru/20250430/taksi-857161958.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , госдума, россия