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Пассажиропоток авиакомпаний РФ в марте вырос на 0,1%, до 7,96 млн человек - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Пассажиропоток авиакомпаний РФ в марте вырос на 0,1%, до 7,96 млн человек
Пассажиропоток авиакомпаний РФ в марте вырос на 0,1%, до 7,96 млн человек - 30.04.2025, ПРАЙМ
Пассажиропоток авиакомпаний РФ в марте вырос на 0,1%, до 7,96 млн человек
Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте 2025 года вырос на 0,1% в годовом выражении – до 7,96 миллиона человек, сообщила Росавиация. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T22:26+0300
2025-04-30T22:26+0300
экономика
росавиация
аэрофлот
уральские авиалинии
авиакомпании
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте 2025 года вырос на 0,1% в годовом выражении – до 7,96 миллиона человек, сообщила Росавиация. Министр транспорта РФ Роман Старовойт 28 апреля сообщал, что пассажиропоток российских авиакомпаний в первом квартале 2025 года остался на уровне прошлого года и составил 22,7 миллиона человек. "Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте вырос на 0,1% к аналогичному месяцу 2024 года и достиг 7,96 млн человек. На международных воздушных линиях, где перевезено 26% пассажиров, в минувшем месяце этот показатель увеличился к аналогичному периоду 2024 года на 2,2%, до 2,05 млн человек", - сообщает Росавиация. По данным ведомства, пассажиропоток российских авиаперевозчиков в первом квартале снизился на 1% к аналогичному периоду 2024 года, до 22,7 миллиона человек. Среднесуточные перевозки в январе-марте этого года составили 255,5 тысячи пассажиров, увеличившись на 0,1% в годовом выражении. В топ-5 авиакомпаний по числу перевезенных пассажиров по-прежнему входят "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7), "Россия" и "Уральские авиалинии". На них приходится 71% всех перевозок.
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росавиация, аэрофлот, уральские авиалинии, авиакомпании
Экономика, Росавиация, Аэрофлот, Уральские авиалинии, авиакомпании
22:26 30.04.2025
 
Пассажиропоток авиакомпаний РФ в марте вырос на 0,1%, до 7,96 млн человек

Росавиация: пассажиропоток авиакомпаний РФ в марте вырос на 0,1%, до 7,96 млн человек

© Unsplash/Rudy DongСамолет, перелет
Самолет, перелет
© Unsplash/Rudy Dong
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте 2025 года вырос на 0,1% в годовом выражении – до 7,96 миллиона человек, сообщила Росавиация.
Министр транспорта РФ Роман Старовойт 28 апреля сообщал, что пассажиропоток российских авиакомпаний в первом квартале 2025 года остался на уровне прошлого года и составил 22,7 миллиона человек.
"Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте вырос на 0,1% к аналогичному месяцу 2024 года и достиг 7,96 млн человек. На международных воздушных линиях, где перевезено 26% пассажиров, в минувшем месяце этот показатель увеличился к аналогичному периоду 2024 года на 2,2%, до 2,05 млн человек", - сообщает Росавиация.
Сухум. Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
Авиакомпании России изучат полеты в Сухум из разных городов
13:42
По данным ведомства, пассажиропоток российских авиаперевозчиков в первом квартале снизился на 1% к аналогичному периоду 2024 года, до 22,7 миллиона человек.
Среднесуточные перевозки в январе-марте этого года составили 255,5 тысячи пассажиров, увеличившись на 0,1% в годовом выражении.
В топ-5 авиакомпаний по числу перевезенных пассажиров по-прежнему входят "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7), "Россия" и "Уральские авиалинии". На них приходится 71% всех перевозок.
 
ЭкономикаРосавиацияАэрофлотУральские авиалинииавиакомпании
 
 
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