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ЦБ назвал цисло формирующих пенсионные накопления в НПФ граждан - 30.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250430/pensii-857189784.html
ЦБ назвал цисло формирующих пенсионные накопления в НПФ граждан
ЦБ назвал цисло формирующих пенсионные накопления в НПФ граждан - 30.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ назвал цисло формирующих пенсионные накопления в НПФ граждан
Число формирующих пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) граждан в 2024 году сократилось до 35,9 миллиона человек, говорится в обзоре | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T19:20+0300
2025-04-30T19:20+0300
экономика
финансы
нпф
пенсии
банк россии
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Число формирующих пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) граждан в 2024 году сократилось до 35,9 миллиона человек, говорится в обзоре ключевых показателей НПФ, подготовленном ЦБ РФ. "В 2024 году число граждан, формирующих пенсионные накопления в НПФ, сократилось на 321,1 тысячи человек (-68,3 тысячи человек в четвертом квартале), до 35,9 миллиона человек. Основным фактором сокращения количества лиц, формирующих накопления в НПФ, остается увеличение числа клиентов, исключенных из числа застрахованных лиц в связи со смертью. Кроме того, влияние на динамику количества клиентов НПФ по ОПС в 2024 году оказала переходная кампания предыдущего года", - говорится в обзоре. По данным НПФ, в рамках переходной кампании 2023 года четвертый год подряд наблюдался нетто-отток застрахованных из НПФ в СФР. Число перешедших из СФР в НПФ составило 6,2 тысячи человек, вернувшихся из НПФ в СФР – 68,7 тысячи человек. При этом количество жалоб на несогласие с переходом из СФР в НПФ и из одного НПФ в другой по итогам 2024 года увеличилось год к году. Однако в большинстве случаев такие жалобы относились к прошлым периодам (в основном осуществленным до 2019 года). Количество участников негосударственного пенсионного обеспечения в 2024 году сократилось на 31,7 тысячи человек (-9,7 тысячи человек в четвертом квартале), до 6 миллионов человек. Число участников ПДС, которая заработала с 2024 года, на конец года составило 2,8 миллиона человек (+1,5 миллиона человек в четвертом квартале). C 2025 года дополнительное снижение количества застрахованных в НПФ лиц будет происходить из-за перевода средств в ПДС по заявлениям, поданным в прошедшем году.
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финансы, нпф, пенсии, банк россии
Экономика, Финансы, НПФ, Пенсии, Банк России
19:20 30.04.2025
 
ЦБ назвал цисло формирующих пенсионные накопления в НПФ граждан

ЦБ: число формирующих пенсионные накопления в НПФ граждан в 2024 году составило 35,9 млн

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыплата пенсии в одном из отделений "Почты России"
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Число формирующих пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) граждан в 2024 году сократилось до 35,9 миллиона человек, говорится в обзоре ключевых показателей НПФ, подготовленном ЦБ РФ.
"В 2024 году число граждан, формирующих пенсионные накопления в НПФ, сократилось на 321,1 тысячи человек (-68,3 тысячи человек в четвертом квартале), до 35,9 миллиона человек. Основным фактором сокращения количества лиц, формирующих накопления в НПФ, остается увеличение числа клиентов, исключенных из числа застрахованных лиц в связи со смертью. Кроме того, влияние на динамику количества клиентов НПФ по ОПС в 2024 году оказала переходная кампания предыдущего года", - говорится в обзоре.
По данным НПФ, в рамках переходной кампании 2023 года четвертый год подряд наблюдался нетто-отток застрахованных из НПФ в СФР. Число перешедших из СФР в НПФ составило 6,2 тысячи человек, вернувшихся из НПФ в СФР – 68,7 тысячи человек. При этом количество жалоб на несогласие с переходом из СФР в НПФ и из одного НПФ в другой по итогам 2024 года увеличилось год к году. Однако в большинстве случаев такие жалобы относились к прошлым периодам (в основном осуществленным до 2019 года).
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
Совокупный объем портфелей НПФ и СФР превысил 8 триллионов рублей
16:36
Количество участников негосударственного пенсионного обеспечения в 2024 году сократилось на 31,7 тысячи человек (-9,7 тысячи человек в четвертом квартале), до 6 миллионов человек. Число участников ПДС, которая заработала с 2024 года, на конец года составило 2,8 миллиона человек (+1,5 миллиона человек в четвертом квартале).
C 2025 года дополнительное снижение количества застрахованных в НПФ лиц будет происходить из-за перевода средств в ПДС по заявлениям, поданным в прошедшем году.
 
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