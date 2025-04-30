Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был, заявил Песков - 30.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250430/peskov-857162882.html
Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был, заявил Песков
Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был, заявил Песков - 30.04.2025, ПРАЙМ
Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был, заявил Песков
Президент России Владимир Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был сделать. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T11:18+0300
2025-04-30T11:18+0300
политика
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/82262/53/822625355_0:149:2899:1780_1920x0_80_0_0_41f00494952226f13cd20d65eb092828.jpg
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был сделать. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в рамках лекции на просветительском марафоне "Знание". "Эти нацисты стали опять ходить с факелами, стали вскидывать руки. И эти нацисты, главное, стали пытаться оказывать влияние на действующую власть. Мы не могли не отреагировать на это. И наш президент сделал то, что он должен был сделать", - отметил пресс-секретарь главы государства.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://1prime.ru/20250429/peskov-857118412.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82262/53/822625355_164:0:2736:1929_1920x0_80_0_0_dcd31a991350f9c84e27d6b01c1cb84c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, дмитрий песков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Владимир Путин
11:18 30.04.2025
 
Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был, заявил Песков

Песков: Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был сделать

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был сделать. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в рамках лекции на просветительском марафоне "Знание".
"Эти нацисты стали опять ходить с факелами, стали вскидывать руки. И эти нацисты, главное, стали пытаться оказывать влияние на действующую власть. Мы не могли не отреагировать на это. И наш президент сделал то, что он должен был сделать", - отметил пресс-секретарь главы государства.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Дмитрий Песков
В Кремле отреагировали на слова Макрона о давлении на Россию
Вчера, 11:18
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала