https://1prime.ru/20250430/peskov-857162882.html

Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был, заявил Песков

Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был, заявил Песков - 30.04.2025, ПРАЙМ

Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был, заявил Песков

Президент России Владимир Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был сделать. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T11:18+0300

2025-04-30T11:18+0300

2025-04-30T11:18+0300

политика

россия

украина

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/82262/53/822625355_0:149:2899:1780_1920x0_80_0_0_41f00494952226f13cd20d65eb092828.jpg

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был сделать. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в рамках лекции на просветительском марафоне "Знание". "Эти нацисты стали опять ходить с факелами, стали вскидывать руки. И эти нацисты, главное, стали пытаться оказывать влияние на действующую власть. Мы не могли не отреагировать на это. И наш президент сделал то, что он должен был сделать", - отметил пресс-секретарь главы государства.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://1prime.ru/20250429/peskov-857118412.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, дмитрий песков, владимир путин