https://1prime.ru/20250430/peskov-857162882.html
Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был, заявил Песков
Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был, заявил Песков - 30.04.2025, ПРАЙМ
Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был, заявил Песков
Президент России Владимир Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был сделать. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T11:18+0300
2025-04-30T11:18+0300
2025-04-30T11:18+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был сделать. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в рамках лекции на просветительском марафоне "Знание". "Эти нацисты стали опять ходить с факелами, стали вскидывать руки. И эти нацисты, главное, стали пытаться оказывать влияние на действующую власть. Мы не могли не отреагировать на это. И наш президент сделал то, что он должен был сделать", - отметил пресс-секретарь главы государства.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, украина, дмитрий песков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был, заявил Песков
Песков: Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был сделать
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был сделать. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в рамках лекции на просветительском марафоне "Знание".
"Эти нацисты стали опять ходить с факелами, стали вскидывать руки. И эти нацисты, главное, стали пытаться оказывать влияние на действующую власть. Мы не могли не отреагировать на это. И наш президент сделал то, что он должен был сделать", - отметил пресс-секретарь главы государства.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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