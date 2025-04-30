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Песков рассказал, что Россия расплатилась по ленд-лизу при Путине

Песков рассказал, что Россия расплатилась по ленд-лизу при Путине - 30.04.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал, что Россия расплатилась по ленд-лизу при Путине

Россия расплатилась с США по ленд-лизу при президенте РФ Владимире Путине в 2006 году, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T11:27+0300

2025-04-30T11:27+0300

2025-04-30T11:27+0300

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россия

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дмитрий песков

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Россия расплатилась с США по ленд-лизу при президенте РФ Владимире Путине в 2006 году, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что 11 марта 1941 года Конгресс США принял закон о ленд-лизе. Тогда в СССР начали поступать машины, самолеты, амуниция, танки. "Одиннадцать миллиардов долларов было потрачено на ленд-лиз. Это та сумма помощи, которая была нам оказана. Если это все уложить в наши современные деньги, это где-то 200 миллиардов долларов … В целом, ленд-лиз – это была платная услуга. И мы, как Советский Союз, а потом как правопреемница Советского Союза, Российская Федерация, мы за него полностью расплатились. И за него расплатилась Россия при Путине. В 2006 году президент Путин совершил последние платежи по ленд-лизу", - сказал Песков на марафоне "Знание. Первые". Он добавил, что США поставили СССР 18 тысяч самолетов. Песков подчеркнул, что мы должны всегда это помнить и быть признательны нашим союзникам за это. "Но мы должны также помнить, что мы произвели 118 тысяч самолетов, за годы войны произвел Советский Союз. И вот сопоставьте эти объемы", - отметил Песков. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин