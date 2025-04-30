https://1prime.ru/20250430/peskov-857163784.html
Россиянам повезло, что Путин является президентом, заявил Песков
Россиянам повезло, что Путин является президентом, заявил Песков - 30.04.2025, ПРАЙМ
Россиянам повезло, что Путин является президентом, заявил Песков
Россиянам повезло, что Владимир Путин является главой государства. Об этом сообщил официальны представитель Кремля Дмитрий Песков в ходже выступления на... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T11:30+0300
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политика
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владимир путин
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Россиянам повезло, что Владимир Путин является главой государства. Об этом сообщил официальны представитель Кремля Дмитрий Песков в ходже выступления на марафоне "Знание. Первые"."Путин - это президент нашей страны. И нам с вами повезло, что он является президентом нашей страны", - отметил он.Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Россиянам повезло, что Путин является президентом, заявил Песков
Песков: россиянам повезло, что Путин является президентом страны
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Россиянам повезло, что Владимир Путин является главой государства. Об этом сообщил официальны представитель Кремля Дмитрий Песков в ходже выступления на марафоне "Знание. Первые".
"Путин - это президент нашей страны. И нам с вами повезло, что он является президентом нашей страны", - отметил он.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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