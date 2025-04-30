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Путин поддерживает идею установления перемирия по Украине, заявил Песков

Путин поддерживает идею установления перемирия по Украине, заявил Песков - 30.04.2025, ПРАЙМ

Путин поддерживает идею установления перемирия по Украине, заявил Песков

Президент России Владимир Путин поддерживает инициативу перемирия по Украине, но необходимо учесть ряд нюансов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T11:52+0300

2025-04-30T11:52+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддерживает инициативу перемирия по Украине, но необходимо учесть ряд нюансов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Выступая на марафоне "Знание. Первые", Песков напомнил о словах Путина, сказанных ранее на пресс-конференции в Кремле. Президент поддерживает идею перемирия, но перед его реализацией необходимо "урегулировать ряд нюансов".Песков подчеркнул, что Путин остается открытым для политико-дипломатического урегулирования конфликта."Сейчас президент остается открытым для политико-дипломатических методов урегулирования этого конфликта (на Украине - ред.). Ситуация такая, какая она есть. Мы не слышим реакции из Киева. Процесс продолжается", - отметил пресс-секретарь.Он также отметил, что заявление Путина о готовности России к переговорам без предварительных условий до сих пор актуально."Я хотел бы напомнить вам, что пару дней назад президент Путин снова подтвердил свою готовность к прямым переговорам с украинцами без каких-либо предварительных условий. Так что эта готовность все еще актуальна", - сказал Песков.Однако, по его словам, Киев выдвигает предварительные условия для урегулирования, что противоречит позиции российского президента."Они (Киев - ред.) пытаются выдвинуть предварительные условия для любого процесса, такого, как прекращение огня. Это противоречит позиции президента Путина", - заявил Песков.Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

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общество , россия, москва, рф, украина, владимир путин, дмитрий песков