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Песков ответил на угрозы Зеленского в адрес Парада Победы в Москве - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Песков ответил на угрозы Зеленского в адрес Парада Победы в Москве
Песков ответил на угрозы Зеленского в адрес Парада Победы в Москве - 30.04.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на угрозы Зеленского в адрес Парада Победы в Москве
Парад Победы в Москве состоится, и мы будем с гордостью наблюдать за ним. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на угрозы... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T11:56+0300
2025-04-30T11:56+0300
политика
россия
общество
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Парад Победы в Москве состоится, и мы будем с гордостью наблюдать за ним. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на угрозы Владимира Зеленского по поводу проведения Парада 9 Мая. "Парад будет, мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим Парадом", - отметил Песков в беседе с журналистами на полях федерального просветительского марафона "Знание. Первые" российского общества "Знание".Пресс-секретарь главы государства также заметил, что значительное число зарубежных лидеров будет в Москве вместе с президентом России Владимиром Путиным на торжествах по случаю 80-летия Победы.В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также премьер Индии Нарендра Моди, глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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россия, общество , дмитрий песков, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, Общество , Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
11:56 30.04.2025
 
Песков ответил на угрозы Зеленского в адрес Парада Победы в Москве

Песков: мы будем с гордостью наблюдать за Парадом Победы в Москве

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Парад Победы в Москве состоится, и мы будем с гордостью наблюдать за ним. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на угрозы Владимира Зеленского по поводу проведения Парада 9 Мая.
"Парад будет, мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим Парадом", - отметил Песков в беседе с журналистами на полях федерального просветительского марафона "Знание. Первые" российского общества "Знание".
Пресс-секретарь главы государства также заметил, что значительное число зарубежных лидеров будет в Москве вместе с президентом России Владимиром Путиным на торжествах по случаю 80-летия Победы.
В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также премьер Индии Нарендра Моди, глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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17 апреля, 15:14
 
ПолитикаРОССИЯОбществоДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
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