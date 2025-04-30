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Песков ответил на угрозы Зеленского в адрес Парада Победы в Москве

Песков ответил на угрозы Зеленского в адрес Парада Победы в Москве - 30.04.2025, ПРАЙМ

Песков ответил на угрозы Зеленского в адрес Парада Победы в Москве

Парад Победы в Москве состоится, и мы будем с гордостью наблюдать за ним. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на угрозы... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T11:56+0300

2025-04-30T11:56+0300

2025-04-30T11:56+0300

политика

россия

общество

дмитрий песков

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Парад Победы в Москве состоится, и мы будем с гордостью наблюдать за ним. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на угрозы Владимира Зеленского по поводу проведения Парада 9 Мая. "Парад будет, мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим Парадом", - отметил Песков в беседе с журналистами на полях федерального просветительского марафона "Знание. Первые" российского общества "Знание".Пресс-секретарь главы государства также заметил, что значительное число зарубежных лидеров будет в Москве вместе с президентом России Владимиром Путиным на торжествах по случаю 80-летия Победы.В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также премьер Индии Нарендра Моди, глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

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россия, общество , дмитрий песков, владимир зеленский