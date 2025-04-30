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Посольство РФ в Лондоне не ожидает приглашения на празднование Дня Победы - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Посольство РФ в Лондоне не ожидает приглашения на празднование Дня Победы
Посольство РФ в Лондоне не ожидает приглашения на празднование Дня Победы - 30.04.2025, ПРАЙМ
Посольство РФ в Лондоне не ожидает приглашения на празднование Дня Победы
Посольство РФ в Лондоне не ожидает от британских властей приглашений для российских дипломатов на памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы на фоне... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T12:29+0300
2025-04-30T12:29+0300
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МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Посольство РФ в Лондоне не ожидает от британских властей приглашений для российских дипломатов на памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы на фоне враждебного курса Лондона, говорится в комментарии дипмиссии, поступившем РИА Новости. "Британские власти действительно планируют провести ряд мероприятий, приуроченных к 80-летию завершения Второй мировой войны в Европе – здесь его называют "День Победы в Европе". Однако в условиях предельно враждебного курса Лондона и антироссийской пропаганды в СМИ приглашений в адрес российских дипломатов не ожидаем", - сообщили РИА Новости в посольстве.
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бизнес, россия, общество , европа, лондон
Политика, Бизнес, РОССИЯ, Общество , ЕВРОПА, ЛОНДОН
12:29 30.04.2025
 
Посольство РФ в Лондоне не ожидает приглашения на празднование Дня Победы

Посольство РФ в Лондоне не ожидает приглашений для российских дипломатов на юбилей Победы

© fotolia.com / hilaryrivers%Флаг Великобритании
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© fotolia.com / hilaryrivers
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МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Посольство РФ в Лондоне не ожидает от британских властей приглашений для российских дипломатов на памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы на фоне враждебного курса Лондона, говорится в комментарии дипмиссии, поступившем РИА Новости.
"Британские власти действительно планируют провести ряд мероприятий, приуроченных к 80-летию завершения Второй мировой войны в Европе – здесь его называют "День Победы в Европе". Однако в условиях предельно враждебного курса Лондона и антироссийской пропаганды в СМИ приглашений в адрес российских дипломатов не ожидаем", - сообщили РИА Новости в посольстве.
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
Франция не пригласила российских дипломатов на празднование Дня Победы
22 апреля, 13:34
 
ПолитикаБизнесРОССИЯОбществоЕВРОПАЛОНДОН
 
 
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