https://1prime.ru/20250430/pobeda-857168618.html
Посольство РФ в Лондоне не ожидает приглашения на празднование Дня Победы
Посольство РФ в Лондоне не ожидает приглашения на празднование Дня Победы - 30.04.2025, ПРАЙМ
Посольство РФ в Лондоне не ожидает приглашения на празднование Дня Победы
Посольство РФ в Лондоне не ожидает от британских властей приглашений для российских дипломатов на памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы на фоне... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T12:29+0300
2025-04-30T12:29+0300
2025-04-30T12:29+0300
политика
бизнес
россия
общество
европа
лондон
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_3b4569372f8bdeefb51e196ddb143a82.jpg
МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Посольство РФ в Лондоне не ожидает от британских властей приглашений для российских дипломатов на памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы на фоне враждебного курса Лондона, говорится в комментарии дипмиссии, поступившем РИА Новости. "Британские власти действительно планируют провести ряд мероприятий, приуроченных к 80-летию завершения Второй мировой войны в Европе – здесь его называют "День Победы в Европе". Однако в условиях предельно враждебного курса Лондона и антироссийской пропаганды в СМИ приглашений в адрес российских дипломатов не ожидаем", - сообщили РИА Новости в посольстве.
https://1prime.ru/20250422/frantsiya-856915525.html
европа
лондон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_15d8bde674b82892f2b7322f578fa39c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, общество , европа, лондон
Политика, Бизнес, РОССИЯ, Общество , ЕВРОПА, ЛОНДОН
Посольство РФ в Лондоне не ожидает приглашения на празднование Дня Победы
Посольство РФ в Лондоне не ожидает приглашений для российских дипломатов на юбилей Победы
МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Посольство РФ в Лондоне не ожидает от британских властей приглашений для российских дипломатов на памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы на фоне враждебного курса Лондона, говорится в комментарии дипмиссии, поступившем РИА Новости.
"Британские власти действительно планируют провести ряд мероприятий, приуроченных к 80-летию завершения Второй мировой войны в Европе – здесь его называют "День Победы в Европе". Однако в условиях предельно враждебного курса Лондона и антироссийской пропаганды в СМИ приглашений в адрес российских дипломатов не ожидаем", - сообщили РИА Новости в посольстве.
Франция не пригласила российских дипломатов на празднование Дня Победы