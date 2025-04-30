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Посольство РФ в Лондоне не ожидает приглашения на празднование Дня Победы

Посольство РФ в Лондоне не ожидает приглашения на празднование Дня Победы - 30.04.2025, ПРАЙМ

Посольство РФ в Лондоне не ожидает приглашения на празднование Дня Победы

Посольство РФ в Лондоне не ожидает от британских властей приглашений для российских дипломатов на памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы на фоне... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T12:29+0300

2025-04-30T12:29+0300

2025-04-30T12:29+0300

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МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Посольство РФ в Лондоне не ожидает от британских властей приглашений для российских дипломатов на памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы на фоне враждебного курса Лондона, говорится в комментарии дипмиссии, поступившем РИА Новости. "Британские власти действительно планируют провести ряд мероприятий, приуроченных к 80-летию завершения Второй мировой войны в Европе – здесь его называют "День Победы в Европе". Однако в условиях предельно враждебного курса Лондона и антироссийской пропаганды в СМИ приглашений в адрес российских дипломатов не ожидаем", - сообщили РИА Новости в посольстве.

https://1prime.ru/20250422/frantsiya-856915525.html

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бизнес, россия, общество , европа, лондон