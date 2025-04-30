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Депутат бундестага связал "ядерный зонтик" Франции с риском нестабильности

Депутат бундестага связал "ядерный зонтик" Франции с риском нестабильности - 30.04.2025, ПРАЙМ

Депутат бундестага связал "ядерный зонтик" Франции с риском нестабильности

Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид связал "ядерный зонтик" Франции с риском нестабильности в Европе, сообщает... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T17:15+0300

2025-04-30T17:15+0300

2025-04-30T17:15+0300

вооружения

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид связал "ядерный зонтик" Франции с риском нестабильности в Европе, сообщает издание Politico со ссылкой на члена немецкого парламента. "Немецкий депутат (Шмид - ред.) предупредил, что французский ядерный зонтик, защищающий только некоторые страны-члены ЕС, приведет к нестабильности, и подчеркнул, что в Европе не может быть двух разных зон безопасности", - говорится в публикации издания со ссылкой на Шмида. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Европе необходимо укреплять конвенциональные средства сдерживания, а "ядерный зонтик" США никто в Вашингтоне не ставит под сомнение. Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам в начале марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ. Генсек НАТО Марк Рютте в свою очередь заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику", который предоставляет США.

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газ, европа, франция, эммануэль макрон, марк рютте, ес