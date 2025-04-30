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США согласились, что военная помощь Киеву будет засчитываться в общий фонд

США согласились, что военная помощь Киеву будет засчитываться в общий фонд - 30.04.2025, ПРАЙМ

США согласились, что военная помощь Киеву будет засчитываться в общий фонд

США согласились, что только их возможная будущая военная помощь Украине будет засчитываться в качестве взноса в совместный фонд для управления украинскими... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T16:01+0300

2025-04-30T16:01+0300

2025-04-30T16:01+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. США согласились, что только их возможная будущая военная помощь Украине будет засчитываться в качестве взноса в совместный фонд для управления украинскими инвестиционными проектами, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект соглашения о природных ресурсах между странами. Как отмечается, в рамках соглашения США и Украина будут стремиться к созданию условий для "увеличения инвестиций в горнодобывающую отрасль, энергетику и связанные с этим технологии на Украине". Также Вашингтон признает намерения Киева в рамках соглашения избежать любого конфликта с его планами по вступлению в Евросоюз, указывает агентство. "США согласились, что только будущая военная помощь, которую они могут предоставить Украине после подписания соглашения будет учитываться в качестве их взноса в фонд", - передает агентство. В проекте документа также указано, что соглашение "укрепляет стратегическое партнерство между сторонами для долгосрочного восстановления и модернизации Украины", указывает агентство. Информированный источник заявил агентству, что предстоит доработать еще два технических соглашения, которые определят, как будет работать фонд. Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины. Украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

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финансы, украина, сша, вашингтон, нато, ес