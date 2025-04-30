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Пошлина на экспорт пшеницы с 7 мая вырастет до 1758,2 рубля за тонну - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Пошлина на экспорт пшеницы с 7 мая вырастет до 1758,2 рубля за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы с 7 мая вырастет до 1758,2 рубля за тонну - 30.04.2025, ПРАЙМ
Пошлина на экспорт пшеницы с 7 мая вырастет до 1758,2 рубля за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 7 по 13 мая вырастет до 1758,2 рубля за тонну, на кукурузу - до 925,3 рубля за тонну, а на ячмень - останется... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T20:41+0300
2025-04-30T20:41+0300
минсельхоз
сельское хозяйство
пошлина на экспорт пшеницы
пшеница
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 7 по 13 мая вырастет до 1758,2 рубля за тонну, на кукурузу - до 925,3 рубля за тонну, а на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 249 долларов за тонну, на ячмень - 204 доллара, на кукурузу - 220,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 30 апреля по 6 мая, составляет 1596,7 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 0 рублей, кукурузы - 797,3 рубля за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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минсельхоз, сельское хозяйство, пошлина на экспорт пшеницы, пшеница
Минсельхоз, Сельское хозяйство, пошлина на экспорт пшеницы, пшеница
20:41 30.04.2025
 
Пошлина на экспорт пшеницы с 7 мая вырастет до 1758,2 рубля за тонну

Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 7 мая вырастет до 1758,2 рубля за тонну

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСбор урожая пшеницы
Сбор урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 7 по 13 мая вырастет до 1758,2 рубля за тонну, на кукурузу - до 925,3 рубля за тонну, а на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 249 долларов за тонну, на ячмень - 204 доллара, на кукурузу - 220,9 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 30 апреля по 6 мая, составляет 1596,7 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 0 рублей, кукурузы - 797,3 рубля за тонну.
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
Минсельхоз сообщил о снижении пошлин на экспорт российской пшеницы
25 апреля, 21:29
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
 
МинсельхозСельское хозяйствопошлина на экспорт пшеницыпшеница
 
 
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