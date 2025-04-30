https://1prime.ru/20250430/postimees-857161632.html

Учения с участием военизированных формирований пройдут в эстонской больнице

Учения с участием военизированных формирований пройдут в эстонской больнице - 30.04.2025, ПРАЙМ

Учения с участием военизированных формирований пройдут в эстонской больнице

Учения для отработки действий в кризисных ситуациях с участием эстонских добровольных военизированных формирований, правоохранительных органов и медицинских... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T11:00+0300

2025-04-30T11:00+0300

2025-04-30T11:00+0300

политика

общество

эстония

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_d68af368a6c3d457dc8916bb272a1c57.jpg

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Учения для отработки действий в кризисных ситуациях с участием эстонских добровольных военизированных формирований, правоохранительных органов и медицинских служб пройдут в среду в больнице города Раквере, сообщает эстонская газета Postimees. "30 апреля в Раквереской больнице состоятся крупномасштабные учения "Штормовое предупреждение Ляэне-Вирумаа 2025"... Учения начнутся в 18:00 на железнодорожной станции "Раквере" и продолжатся в Раквереской больнице... Цель учений - отработка совместных действий при кризисных ситуациях", - говорится в публикации издания. По данным газеты, в связи с учениями в больнице возможны задержки в приеме пациентов и увеличение очередей. Отмечается, что в учениях примут участие Кайтселийт (эстонские добровольные военизированные формирования), фонд Тартуской скорой помощи, служба скорой помощи Karell Kiirabi AS, реанимационная служба Северо-Эстонской региональной больницы, департамент полиции и погранохраны, а также спасательный департамент. Как ожидается, учения закончатся к 00.00 четверга.

https://1prime.ru/20250428/estoniya-857078788.html

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , эстония