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Учения с участием военизированных формирований пройдут в эстонской больнице
Учения с участием военизированных формирований пройдут в эстонской больнице - 30.04.2025, ПРАЙМ
Учения с участием военизированных формирований пройдут в эстонской больнице
Учения для отработки действий в кризисных ситуациях с участием эстонских добровольных военизированных формирований, правоохранительных органов и медицинских... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T11:00+0300
2025-04-30T11:00+0300
2025-04-30T11:00+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Учения для отработки действий в кризисных ситуациях с участием эстонских добровольных военизированных формирований, правоохранительных органов и медицинских служб пройдут в среду в больнице города Раквере, сообщает эстонская газета Postimees. "30 апреля в Раквереской больнице состоятся крупномасштабные учения "Штормовое предупреждение Ляэне-Вирумаа 2025"... Учения начнутся в 18:00 на железнодорожной станции "Раквере" и продолжатся в Раквереской больнице... Цель учений - отработка совместных действий при кризисных ситуациях", - говорится в публикации издания. По данным газеты, в связи с учениями в больнице возможны задержки в приеме пациентов и увеличение очередей. Отмечается, что в учениях примут участие Кайтселийт (эстонские добровольные военизированные формирования), фонд Тартуской скорой помощи, служба скорой помощи Karell Kiirabi AS, реанимационная служба Северо-Эстонской региональной больницы, департамент полиции и погранохраны, а также спасательный департамент. Как ожидается, учения закончатся к 00.00 четверга.
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общество , эстония
Политика, Общество , ЭСТОНИЯ
Учения с участием военизированных формирований пройдут в эстонской больнице
Postimees: в Эстонии пройдут учения по отработке действий в кризисных ситуациях
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Учения для отработки действий в кризисных ситуациях с участием эстонских добровольных военизированных формирований, правоохранительных органов и медицинских служб пройдут в среду в больнице города Раквере, сообщает эстонская газета Postimees.
"30 апреля в Раквереской больнице состоятся крупномасштабные учения "Штормовое предупреждение Ляэне-Вирумаа 2025"... Учения начнутся в 18:00 на железнодорожной станции "Раквере" и продолжатся в Раквереской больнице... Цель учений - отработка совместных действий при кризисных ситуациях", - говорится в публикации издания.
По данным газеты, в связи с учениями в больнице возможны задержки в приеме пациентов и увеличение очередей.
Отмечается, что в учениях примут участие Кайтселийт (эстонские добровольные военизированные формирования), фонд Тартуской скорой помощи, служба скорой помощи Karell Kiirabi AS, реанимационная служба Северо-Эстонской региональной больницы, департамент полиции и погранохраны, а также спасательный департамент.
Как ожидается, учения закончатся к 00.00 четверга.
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