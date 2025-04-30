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Правительство рассмотрит выделение средств Росморречфлоту
Правительство рассмотрит выделение средств Росморречфлоту - 30.04.2025, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит выделение средств Росморречфлоту
Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит вопрос о выделении Росморречфлоту в 2025 году из резервного фонда кабмина бюджетных ассигнований для... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T00:19+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит вопрос о выделении Росморречфлоту в 2025 году из резервного фонда кабмина бюджетных ассигнований для финансирования неотложных работ по локализации зон чрезвычайной ситуации в местах затопления частей танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", потерпевших крушение в Керченском проливе, сообщает пресс-служба кабмина.
"О выделении Росморречфлоту в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения выполнения неотложных работ по локализации зон чрезвычайной ситуации в местах затопления частей танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в результате их крушения в Керченском проливе 15 декабря 2024 года", - говорится в сообщении о повестке заседания.
"Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить локализацию и ликвидацию возможных разливов нефтепродуктов из танкеров, затонувших в результате крушения в Керченском проливе 15 декабря 2024 года", - пояснили в пресс-службе правительства.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
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РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Краснодарский край
Правительство рассмотрит выделение средств Росморречфлоту
Правительство рассмотрит выделение средств Росморречфлоту на локализацию ЧП
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит вопрос о выделении Росморречфлоту в 2025 году из резервного фонда кабмина бюджетных ассигнований для финансирования неотложных работ по локализации зон чрезвычайной ситуации в местах затопления частей танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", потерпевших крушение в Керченском проливе, сообщает пресс-служба кабмина.
"О выделении Росморречфлоту в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения выполнения неотложных работ по локализации зон чрезвычайной ситуации в местах затопления частей танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в результате их крушения в Керченском проливе 15 декабря 2024 года", - говорится в сообщении о повестке заседания.
"Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить локализацию и ликвидацию возможных разливов нефтепродуктов из танкеров, затонувших в результате крушения в Керченском проливе 15 декабря 2024 года", - пояснили в пресс-службе правительства.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.