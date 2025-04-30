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Правительство внесло изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Правительство внесло изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства
Правительство внесло изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства - 30.04.2025, ПРАЙМ
Правительство внесло изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства
Правительство РФ внесло изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, поправки охватывают целый комплекс вопросов, сообщил премьер-министр РФ Михаил... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T14:45+0300
2025-04-30T14:45+0300
сельское хозяйство
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, поправки охватывают целый комплекс вопросов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду. "Учитывая запросы производителей и требования рынка, правительство последовательно поддерживает этот сектор (сельского хозяйства - прим.). Подготовлены корректировки в государственную программу развития сельского хозяйства. Они охватывают целый комплекс вопросов", - сообщил Мишустин. Согласно изменениям, повышается контроль за перечислением объединенной субсидии аграриям на местах, рассказал премьер. Если до 1 июля текущего года сельхозпроизводители не получат предусмотренные средства, то лимиты для этого региона сократятся на 10%. "Большинству российских субъектов надо успеть направить половину финансирования и не менее 20 процентов - для Дальнего Востока", - подчеркнул Мишустин. Кроме того, упрощается процесс оформления объединенной субсидии. Еще один блок поправок уточняет условия предоставления грантов на развитие семейных ферм и материально-технической базы организаций, а также на инвестпроекты. Для повторного оформления гранта нужно будет подтвердить сохранение рабочих мест и прирост производства продукции в течение 5 лет после предыдущего гранта. "Для аграриев в приграничных территориях Курской, Брянской и Белгородской областей, которые участвуют в программах, станет действовать особый порядок. Мы увеличим для них сроки таких грантов еще на полгода. Чтобы они могли эффективно использовать средства", - рассказал Мишустин. Кроме того, начиная с 1 января 2026 года гранты на развитие элитного семеноводства будут получать только селекционно-семеноводческие компании, которые применяют семена отечественной селекции для посевов зерновых и масличных культур. "Рассчитываем, что предложенные изменения помогут нашим аграриям собрать хороший урожай в текущем году и повысят их конкурентоспособность", – добавил Мишустин.
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сельское хозяйство, россия, михаил мишустин
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Михаил Мишустин
14:45 30.04.2025
 
Правительство внесло изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства

Мишустин: кабмин внес изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, поправки охватывают целый комплекс вопросов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду.
"Учитывая запросы производителей и требования рынка, правительство последовательно поддерживает этот сектор (сельского хозяйства - прим.). Подготовлены корректировки в государственную программу развития сельского хозяйства. Они охватывают целый комплекс вопросов", - сообщил Мишустин.
Согласно изменениям, повышается контроль за перечислением объединенной субсидии аграриям на местах, рассказал премьер. Если до 1 июля текущего года сельхозпроизводители не получат предусмотренные средства, то лимиты для этого региона сократятся на 10%.
"Большинству российских субъектов надо успеть направить половину финансирования и не менее 20 процентов - для Дальнего Востока", - подчеркнул Мишустин.
Кроме того, упрощается процесс оформления объединенной субсидии. Еще один блок поправок уточняет условия предоставления грантов на развитие семейных ферм и материально-технической базы организаций, а также на инвестпроекты.
Для повторного оформления гранта нужно будет подтвердить сохранение рабочих мест и прирост производства продукции в течение 5 лет после предыдущего гранта.
"Для аграриев в приграничных территориях Курской, Брянской и Белгородской областей, которые участвуют в программах, станет действовать особый порядок. Мы увеличим для них сроки таких грантов еще на полгода. Чтобы они могли эффективно использовать средства", - рассказал Мишустин.
Кроме того, начиная с 1 января 2026 года гранты на развитие элитного семеноводства будут получать только селекционно-семеноводческие компании, которые применяют семена отечественной селекции для посевов зерновых и масличных культур.
"Рассчитываем, что предложенные изменения помогут нашим аграриям собрать хороший урожай в текущем году и повысят их конкурентоспособность", – добавил Мишустин.
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