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Правительство одобрило проект, уточняющий показатели бюджета на 2025 год

Правительство одобрило проект, уточняющий показатели бюджета на 2025 год - 30.04.2025, ПРАЙМ

Правительство одобрило проект, уточняющий показатели бюджета на 2025 год

Правительство РФ одобрило законопроект Минфина, уточняющий показатели бюджета РФ на 2025 год, осенью будет подготовлен второй блок поправок; при этом показатели | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T21:41+0300

2025-04-30T21:41+0300

2025-04-30T21:41+0300

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МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект Минфина, уточняющий показатели бюджета РФ на 2025 год, осенью будет подготовлен второй блок поправок; при этом показатели на 2026-2027 годы не меняются, сообщил Минфин РФ. "Сегодня на заседании правительства РФ одобрен законопроект министерства финансов о внесении изменений в показатели федерального бюджета на 2025 год. Показатели планового периода 2026-2027 годов не меняются", - говорится в материалах на сайте Минфина. "Документ подготовлен на основе уточненного прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 год, также одобренного сегодня на заседании правительства, и исполнения бюджета за истекший период года: прогноз роста ВВП по итогам 2025 года остался без изменений – на уровне 2,5%; оценка инфляции повышена с 4,5% до 7,6%; прогноз цены на нефть понижен с 69,7 до 56 долл. США за баррель; прогноз по курсу рубля скорректирован с 96,5 до 94,3 руб./долл. США", - отмечается в материалах. Минфин РФ также сообщил, что осенью подготовит второй блок поправок в бюджет для обеспечения финансирования расходов, возникающих в ходе исполнения бюджета. "Осенью будет подготовлен второй блок поправок в бюджет для того, чтобы обеспечить финансированием возникающие в ходе исполнения бюджета расходы с учетом уточнения параметров прогноза и бюджета", - сказано в материалах. Президент России Владимир Путин в начале декабря 2024 года подписал закон, утверждающий федеральный бюджет РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Согласно документу, доходы бюджета в 2025 году ожидались на уровне 40,296 триллиона рублей, расходы - 41,469 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году – до 43,154 триллиона; расходов – до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета в 2025 году планировался 0,5% ВВП, в 2026 году ожидается 0,9% ВВП, в 2027 году - 1,1% ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования.

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