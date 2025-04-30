https://1prime.ru/20250430/pribyl-857150730.html

Чистая прибыль Starbucks в I полугодии упала на 35,2%

Чистая прибыль Starbucks в I полугодии упала на 35,2% - 30.04.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль Starbucks в I полугодии упала на 35,2%

Чистая прибыль одной из крупнейших в мире сетей кофеен Starbucks по итогам первого полугодия 2024-2025 финансового года сократилась на 35,2% по сравнению с... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T00:46+0300

2025-04-30T00:46+0300

2025-04-30T00:46+0300

бизнес

технологии

финансы

москва

сша

starbucks

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857150730.jpg?1745963217

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире сетей кофеен Starbucks по итогам первого полугодия 2024-2025 финансового года сократилась на 35,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,165 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. Разводненная прибыль на акцию составила 1,02 доллара против 1,58 доллара годом ранее. Выручка компании при этом выросла на 1% и составила 18,159 миллиарда долларов. По итогам второго квартала финансового года чистая прибыль сети кофеен упала вдвое в годовом выражении и составила 384,2 миллиона долларов. Разводненная прибыль Starbucks на акцию снизилась до 0,34 доллара с 0,68 доллара годом ранее. Квартальная выручка увеличилась на 2,3% - до 8,762 миллиарда долларов, прогноз составлял 8,89 миллиарда. За второй квартал компания открыла 213 новых кофеен по сравнению с 364, открытыми за аналогичный период прошлого фингода. Акции Starbucks после закрытия основных торгов в США дешевеют на 4%. Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью более 40 тысяч кофеен по всему миру.

москва

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, финансы, москва, сша, starbucks