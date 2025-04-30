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Чистая прибыль Starbucks в I полугодии упала на 35,2% - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Starbucks в I полугодии упала на 35,2%
Чистая прибыль Starbucks в I полугодии упала на 35,2% - 30.04.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Starbucks в I полугодии упала на 35,2%
Чистая прибыль одной из крупнейших в мире сетей кофеен Starbucks по итогам первого полугодия 2024-2025 финансового года сократилась на 35,2% по сравнению с... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T00:46+0300
2025-04-30T00:46+0300
бизнес
технологии
финансы
москва
сша
starbucks
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире сетей кофеен Starbucks по итогам первого полугодия 2024-2025 финансового года сократилась на 35,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,165 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. Разводненная прибыль на акцию составила 1,02 доллара против 1,58 доллара годом ранее. Выручка компании при этом выросла на 1% и составила 18,159 миллиарда долларов. По итогам второго квартала финансового года чистая прибыль сети кофеен упала вдвое в годовом выражении и составила 384,2 миллиона долларов. Разводненная прибыль Starbucks на акцию снизилась до 0,34 доллара с 0,68 доллара годом ранее. Квартальная выручка увеличилась на 2,3% - до 8,762 миллиарда долларов, прогноз составлял 8,89 миллиарда. За второй квартал компания открыла 213 новых кофеен по сравнению с 364, открытыми за аналогичный период прошлого фингода. Акции Starbucks после закрытия основных торгов в США дешевеют на 4%. Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью более 40 тысяч кофеен по всему миру.
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бизнес, технологии, финансы, москва, сша, starbucks
Бизнес, Технологии, Финансы, МОСКВА, США, Starbucks
00:46 30.04.2025
 
Чистая прибыль Starbucks в I полугодии упала на 35,2%

Чистая прибыль Starbucks в I полугодии упала на 35,2%, до $1,165 миллиарда

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире сетей кофеен Starbucks по итогам первого полугодия 2024-2025 финансового года сократилась на 35,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,165 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 1,02 доллара против 1,58 доллара годом ранее. Выручка компании при этом выросла на 1% и составила 18,159 миллиарда долларов.
По итогам второго квартала финансового года чистая прибыль сети кофеен упала вдвое в годовом выражении и составила 384,2 миллиона долларов. Разводненная прибыль Starbucks на акцию снизилась до 0,34 доллара с 0,68 доллара годом ранее. Квартальная выручка увеличилась на 2,3% - до 8,762 миллиарда долларов, прогноз составлял 8,89 миллиарда.
За второй квартал компания открыла 213 новых кофеен по сравнению с 364, открытыми за аналогичный период прошлого фингода.
Акции Starbucks после закрытия основных торгов в США дешевеют на 4%.
Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью более 40 тысяч кофеен по всему миру.
 
БизнесТехнологииФинансыМОСКВАСШАStarbucks
 
 
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