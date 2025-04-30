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Чистая прибыль Visa в I полугодии выросла на 1,5%
Чистая прибыль Visa в I полугодии выросла на 1,5% - 30.04.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Visa в I полугодии выросла на 1,5%
Чистая прибыль Visa, одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам первого полугодия 2024-2025 финансового года,... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T01:29+0300
2025-04-30T01:29+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль Visa, одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам первого полугодия 2024-2025 финансового года, увеличилась на 1,5% - до 9,696 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза компании.
Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 4,9 доллара с 4,68 годом ранее. Выручка выросла на 9,7% год к году - до 19,104 миллиарда долларов.
Только во втором квартале фингода чистая прибыль компании снизилась на 1,8% в годовом выражении - до 4,577 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию при этом поднялась до 2,32 доллара с 2,29 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль достигла 2,76 доллара при прогнозе в 2,68 доллара.
Выручка выросла на 9,3% в годовом выражении - до 9,594 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне 9,55 миллиарда. Объем платежей в минувшем квартале вырос на 8%, количество платежей поднялось на 13%.
Бумаги Visa после закрытия основных торгов в США дорожают на 0,7%.
Visa - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.
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финансы, бизнес, москва, сша, visa
Финансы, Бизнес, Экономика, МОСКВА, США, Visa
Чистая прибыль Visa в I полугодии выросла на 1,5%
Чистая прибыль Visa в I полугодии 2024-2025 финансового года выросла на 1,5%
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль Visa, одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам первого полугодия 2024-2025 финансового года, увеличилась на 1,5% - до 9,696 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза компании.
Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 4,9 доллара с 4,68 годом ранее. Выручка выросла на 9,7% год к году - до 19,104 миллиарда долларов.
Только во втором квартале фингода чистая прибыль компании снизилась на 1,8% в годовом выражении - до 4,577 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию при этом поднялась до 2,32 доллара с 2,29 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль достигла 2,76 доллара при прогнозе в 2,68 доллара.
Выручка выросла на 9,3% в годовом выражении - до 9,594 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне 9,55 миллиарда. Объем платежей в минувшем квартале вырос на 8%, количество платежей поднялось на 13%.
Бумаги Visa после закрытия основных торгов в США дорожают на 0,7%.
Visa - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.