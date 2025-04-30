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Чистая прибыль OMV упала в 3,3 раза

Чистая прибыль OMV упала в 3,3 раза - 30.04.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль OMV упала в 3,3 раза

Чистая прибыль австрийской нефтегазовой компании OMV, приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого квартала составила 143 миллиона евро, что в 3,3 раза меньше | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T10:21+0300

2025-04-30T10:21+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль австрийской нефтегазовой компании OMV, приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого квартала составила 143 миллиона евро, что в 3,3 раза меньше по отношению к прошлогодней прибыли, говорится в отчете компании. Разводненная прибыль на акцию упала до 0,44 евро с 1,43 евро на акцию годом ранее. Выручка от продаж сократилась на 0,8% в годовом выражении - до 6,215 миллиарда евро. Капитальные вложения в годовом выражении выросли на 16,4% и составили 853 миллиона евро. Объем добычи углеводородов за январь-март снизился на 11,9% по сравнению с показателем годичной давности - до 310 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В среднем за год OMV ожидает, что средняя цена нефти марки Brent будет около 70 долларов за баррель. Компания прогнозирует, что объем капзатрат по итогам года будет порядка 3,6 миллиарда евро. Ожидается, что в текущем году объем добычи снизится до 300 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 340 тысяч баррелей в сутки годом ранее. OMV - одна из крупнейших компаний в Австрии. Занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Штат компании по состоянию на первый квартал 2025 года составляет 23 463 сотрудника.

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финансы, банки, австрия, европа, omv