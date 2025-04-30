https://1prime.ru/20250430/pribyl-857159429.html
Чистая прибыль OMV упала в 3,3 раза
Чистая прибыль OMV упала в 3,3 раза - 30.04.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль OMV упала в 3,3 раза
Чистая прибыль австрийской нефтегазовой компании OMV, приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого квартала составила 143 миллиона евро, что в 3,3 раза меньше | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T10:21+0300
2025-04-30T10:21+0300
2025-04-30T10:21+0300
экономика
финансы
банки
австрия
европа
omv
https://cdnn.1prime.ru/img/83712/72/837127287_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_9a40e92df4a07358038af9279c48f143.jpg
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль австрийской нефтегазовой компании OMV, приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого квартала составила 143 миллиона евро, что в 3,3 раза меньше по отношению к прошлогодней прибыли, говорится в отчете компании. Разводненная прибыль на акцию упала до 0,44 евро с 1,43 евро на акцию годом ранее. Выручка от продаж сократилась на 0,8% в годовом выражении - до 6,215 миллиарда евро. Капитальные вложения в годовом выражении выросли на 16,4% и составили 853 миллиона евро. Объем добычи углеводородов за январь-март снизился на 11,9% по сравнению с показателем годичной давности - до 310 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В среднем за год OMV ожидает, что средняя цена нефти марки Brent будет около 70 долларов за баррель. Компания прогнозирует, что объем капзатрат по итогам года будет порядка 3,6 миллиарда евро. Ожидается, что в текущем году объем добычи снизится до 300 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 340 тысяч баррелей в сутки годом ранее. OMV - одна из крупнейших компаний в Австрии. Занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Штат компании по состоянию на первый квартал 2025 года составляет 23 463 сотрудника.
https://1prime.ru/20250409/reuters-856522284.html
австрия
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83712/72/837127287_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_1dd00276578136e9a61a850442dde06f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, австрия, европа, omv
Экономика, Финансы, Банки, АВСТРИЯ, ЕВРОПА, OMV
Чистая прибыль OMV упала в 3,3 раза
Чистая прибыль австрийской OMV в первом квартале упала до 143 миллиона евро
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль австрийской нефтегазовой компании OMV, приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого квартала составила 143 миллиона евро, что в 3,3 раза меньше по отношению к прошлогодней прибыли, говорится в отчете компании.
Разводненная прибыль на акцию упала до 0,44 евро с 1,43 евро на акцию годом ранее. Выручка от продаж сократилась на 0,8% в годовом выражении - до 6,215 миллиарда евро. Капитальные вложения в годовом выражении выросли на 16,4% и составили 853 миллиона евро.
Объем добычи углеводородов за январь-март снизился на 11,9% по сравнению с показателем годичной давности - до 310 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
В среднем за год OMV ожидает, что средняя цена нефти марки Brent будет около 70 долларов за баррель. Компания прогнозирует, что объем капзатрат по итогам года будет порядка 3,6 миллиарда евро. Ожидается, что в текущем году объем добычи снизится до 300 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 340 тысяч баррелей в сутки годом ранее.
OMV - одна из крупнейших компаний в Австрии. Занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Штат компании по состоянию на первый квартал 2025 года составляет 23 463 сотрудника.
OMV прекратил закупки топлива у сербской энергетической компании NIS