Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Из параллельного импорта исключен ряд иностранных брендов принтеров - 30.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250430/printery-857188715.html
Из параллельного импорта исключен ряд иностранных брендов принтеров
Из параллельного импорта исключен ряд иностранных брендов принтеров - 30.04.2025, ПРАЙМ
Из параллельного импорта исключен ряд иностранных брендов принтеров
Минпромторг РФ исключил ряд иностранных брендов принтеров и многофункциональных устройств для печати из перечня товаров для параллельного импорта, а также убрал | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T18:21+0300
2025-04-30T18:21+0300
экономика
hp
минпромторг
fujitsu
параллельный импорт
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75757/65/757576517_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_7197cf0cbabe11214ee8c680efa2687c.jpg
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ исключил ряд иностранных брендов принтеров и многофункциональных устройств для печати из перечня товаров для параллельного импорта, а также убрал из него ноутбуки и компьютеры HP и Fujitsu, сообщили журналистам в ведомстве. "Минпромторгом России подготовлены изменения в перечень товаров для параллельного импорта, предусматривающий сокращение ряда иностранных брендов устройств печати (принтеры и МФУ). Это обусловлено выстраиванием процесса импортозамещения продукции, а также ростом поставок устройств печати, происходящих из дружественных стран", - говорится в сообщении. Минюст РФ зарегистрировал соответствующий приказ Минпромторга об обновлении перечня товаров для параллельного импорта в среду, 30 апреля. Как пояснили в Минпромторге, объем производства соответствующих устройств российскими производителями составляет около 100 тысяч единиц с возможностью наращивания производственных мощностей. Кроме того, производители РФ совместно, а также в технологическом партнерстве с компаниями из дружественных стран способны заместить продукцию иностранных брендов, предлагаемых к исключению из параллельного импорта в сегменте монохромных лазерных печатных устройств формата А3 и А4. Кроме того, под сокращение в перечне товаров для параллельного импорта попали ноутбуки и персональные компьютеры американской Hewlett Packard (HP) и японской Fujitsu. Доля такой продукции на внутреннем рынке России составляет 8,6%, а отечественными производителями представлены аналогичные товары в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран, подчеркнули в Минпромторге. "Таким образом, исключение данных позиций из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент представленных на внутреннем рынке Российской Федерации товаров. Кроме того, такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности", - заключили в министерстве.
https://1prime.ru/20250430/kosmetika-857188590.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75757/65/757576517_123:0:590:350_1920x0_80_0_0_4a738dd97bfc3969524de26681d179eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
hp, минпромторг, fujitsu, параллельный импорт
Экономика, HP, Минпромторг, Fujitsu, параллельный импорт
18:21 30.04.2025
 
Из параллельного импорта исключен ряд иностранных брендов принтеров

Минпромторг РФ исключил из параллельного импорта ряд иностранных брендов принтеров

" HP
 HP
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ исключил ряд иностранных брендов принтеров и многофункциональных устройств для печати из перечня товаров для параллельного импорта, а также убрал из него ноутбуки и компьютеры HP и Fujitsu, сообщили журналистам в ведомстве.
"Минпромторгом России подготовлены изменения в перечень товаров для параллельного импорта, предусматривающий сокращение ряда иностранных брендов устройств печати (принтеры и МФУ). Это обусловлено выстраиванием процесса импортозамещения продукции, а также ростом поставок устройств печати, происходящих из дружественных стран", - говорится в сообщении.
Минюст РФ зарегистрировал соответствующий приказ Минпромторга об обновлении перечня товаров для параллельного импорта в среду, 30 апреля.
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
В перечне параллельного импорта оставлены только бренды лечебной косметики
18:19
Как пояснили в Минпромторге, объем производства соответствующих устройств российскими производителями составляет около 100 тысяч единиц с возможностью наращивания производственных мощностей. Кроме того, производители РФ совместно, а также в технологическом партнерстве с компаниями из дружественных стран способны заместить продукцию иностранных брендов, предлагаемых к исключению из параллельного импорта в сегменте монохромных лазерных печатных устройств формата А3 и А4.
Кроме того, под сокращение в перечне товаров для параллельного импорта попали ноутбуки и персональные компьютеры американской Hewlett Packard (HP) и японской Fujitsu. Доля такой продукции на внутреннем рынке России составляет 8,6%, а отечественными производителями представлены аналогичные товары в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран, подчеркнули в Минпромторге.
"Таким образом, исключение данных позиций из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент представленных на внутреннем рынке Российской Федерации товаров. Кроме того, такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности", - заключили в министерстве.
 
ЭкономикаHPМинпромторгFujitsuпараллельный импорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала