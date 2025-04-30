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Из параллельного импорта исключен ряд иностранных брендов принтеров

Из параллельного импорта исключен ряд иностранных брендов принтеров - 30.04.2025, ПРАЙМ

Из параллельного импорта исключен ряд иностранных брендов принтеров

Минпромторг РФ исключил ряд иностранных брендов принтеров и многофункциональных устройств для печати из перечня товаров для параллельного импорта, а также убрал | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T18:21+0300

2025-04-30T18:21+0300

2025-04-30T18:21+0300

экономика

hp

минпромторг

fujitsu

параллельный импорт

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ исключил ряд иностранных брендов принтеров и многофункциональных устройств для печати из перечня товаров для параллельного импорта, а также убрал из него ноутбуки и компьютеры HP и Fujitsu, сообщили журналистам в ведомстве. "Минпромторгом России подготовлены изменения в перечень товаров для параллельного импорта, предусматривающий сокращение ряда иностранных брендов устройств печати (принтеры и МФУ). Это обусловлено выстраиванием процесса импортозамещения продукции, а также ростом поставок устройств печати, происходящих из дружественных стран", - говорится в сообщении. Минюст РФ зарегистрировал соответствующий приказ Минпромторга об обновлении перечня товаров для параллельного импорта в среду, 30 апреля. Как пояснили в Минпромторге, объем производства соответствующих устройств российскими производителями составляет около 100 тысяч единиц с возможностью наращивания производственных мощностей. Кроме того, производители РФ совместно, а также в технологическом партнерстве с компаниями из дружественных стран способны заместить продукцию иностранных брендов, предлагаемых к исключению из параллельного импорта в сегменте монохромных лазерных печатных устройств формата А3 и А4. Кроме того, под сокращение в перечне товаров для параллельного импорта попали ноутбуки и персональные компьютеры американской Hewlett Packard (HP) и японской Fujitsu. Доля такой продукции на внутреннем рынке России составляет 8,6%, а отечественными производителями представлены аналогичные товары в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран, подчеркнули в Минпромторге. "Таким образом, исключение данных позиций из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент представленных на внутреннем рынке Российской Федерации товаров. Кроме того, такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности", - заключили в министерстве.

https://1prime.ru/20250430/kosmetika-857188590.html

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hp, минпромторг, fujitsu, параллельный импорт