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Чистая прибыль "ВСМПО-Ависмы" по МСФО сократилась на 32%

Чистая прибыль "ВСМПО-Ависмы" по МСФО сократилась на 32% - 30.04.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль "ВСМПО-Ависмы" по МСФО сократилась на 32%

Чистая прибыль "ВСМПО-Ависмы" по МСФО в прошлом году упала на 32% по сравнению с 2023 годом и составила 16,85 миллиарда рублей, следует из отчета компании. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T14:42+0300

2025-04-30T14:42+0300

2025-04-30T15:48+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль "ВСМПО-Ависмы" по МСФО в прошлом году упала на 32% по сравнению с 2023 годом и составила 16,85 миллиарда рублей, следует из отчета компании.Выручка снизилась на 2,4%, составив 118,554 миллиарда рублей. Валовая прибыль осталась примерно на уровне 2023 года - 45,08 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения сократилась на 21%, до 22,057 миллиарда рублей. Прибыль от операционной деятельности упала почти на 18%, до 20,515 миллиарда рублей. Себестоимость продаж снизилась на 3,5%, до 73,474 миллиарда рублей.Долгосрочные обязательства "ВСМПО-Ависмы" на 31 декабря 2024 года снизились до 75,642 миллиарда рублей с 91,941 миллиарда на конец 2023 года, краткосрочные - до 84,705 миллиарда со 124,883 миллиарда рублей."ВСМПО-Ависма" является крупнейшим в мире производителем титана. Она глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.

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бизнес, финансы, россия