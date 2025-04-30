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Названы подешевевшие и подорожавшие за неделю продукты - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Названы подешевевшие и подорожавшие за неделю продукты
Названы подешевевшие и подорожавшие за неделю продукты - 30.04.2025, ПРАЙМ
Названы подешевевшие и подорожавшие за неделю продукты
Огурцы и помидоры в России за период с 22 по 28 апреля подешевели на 6,7% и 3,7% соответственно, при этом лук репчатый подорожал на 7,5%, консервы овощные для... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T20:00+0300
2025-04-30T20:00+0300
экономика
россия
росстат
продукты питания
овощи
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Огурцы и помидоры в России за период с 22 по 28 апреля подешевели на 6,7% и 3,7% соответственно, при этом лук репчатый подорожал на 7,5%, консервы овощные для детского питания – на 0,9%, следует из материалов еженедельного мониторинга Росстата. По данным статистической службы, за указанный период цены на плодовоовощную продукцию в России в среднем не изменились. При этом белокочанная капуста подорожала на 6,6%, картофель и морковь – на 2,7%, яблоки – на 1%. В то же время бананы подешевели на 1,4%. Росстат также зафиксировал увеличение цен на свинину на 0,7%, смеси сухие молочные для детского питания, маргарин и мука пшеничная выросли в цене на 0,6%, хлеб пшеничный – на 0,5%, говядина, чай черный и печенье – на 0,4%. Кроме того, рыба мороженая, сыры твердые, полутвердые и мягкие, макаронные изделия, соль поваренная и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) подорожали на 0,3%, мясо кур, колбасы полукопченые, варено-копченые, молоко пастеризованное, масло сливочное, сметана, консервы фруктово-ягодные для детского питания, хлеб ржаной, вермишель и водка – на 0,2%, творог – на 0,1%, добавили там. В то же время цены на яйца куриные снизились на 2,1%, баранина и консервы мясные для детского питания подешевели на 0,4%, крупа гречневая – на 0,3%, колбасы вареные и рис – на 0,2%, масло подсолнечное, сахар-песок – на 0,1%.
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россия, росстат, продукты питания, овощи
Экономика, РОССИЯ, Росстат, продукты питания, овощи
20:00 30.04.2025
 
Названы подешевевшие и подорожавшие за неделю продукты

Росстат: огурцы в РФ за неделю подешевели на 6,7%, лук репчатый подорожал на 7,5%

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОвощи на одном из прилавков
Овощи на одном из прилавков - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Огурцы и помидоры в России за период с 22 по 28 апреля подешевели на 6,7% и 3,7% соответственно, при этом лук репчатый подорожал на 7,5%, консервы овощные для детского питания – на 0,9%, следует из материалов еженедельного мониторинга Росстата.
По данным статистической службы, за указанный период цены на плодовоовощную продукцию в России в среднем не изменились. При этом белокочанная капуста подорожала на 6,6%, картофель и морковь – на 2,7%, яблоки – на 1%. В то же время бананы подешевели на 1,4%.
Росстат также зафиксировал увеличение цен на свинину на 0,7%, смеси сухие молочные для детского питания, маргарин и мука пшеничная выросли в цене на 0,6%, хлеб пшеничный – на 0,5%, говядина, чай черный и печенье – на 0,4%.
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
Инфляция в России на 28 апреля составила 10,34% в годовом выражении
19:52
Кроме того, рыба мороженая, сыры твердые, полутвердые и мягкие, макаронные изделия, соль поваренная и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) подорожали на 0,3%, мясо кур, колбасы полукопченые, варено-копченые, молоко пастеризованное, масло сливочное, сметана, консервы фруктово-ягодные для детского питания, хлеб ржаной, вермишель и водка – на 0,2%, творог – на 0,1%, добавили там.
В то же время цены на яйца куриные снизились на 2,1%, баранина и консервы мясные для детского питания подешевели на 0,4%, крупа гречневая – на 0,3%, колбасы вареные и рис – на 0,2%, масло подсолнечное, сахар-песок – на 0,1%.
 
ЭкономикаРОССИЯРосстатпродукты питанияовощи
 
 
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