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Путин присвоил аэропорту Волгограда историческое наименование

Путин присвоил аэропорту Волгограда историческое наименование - 30.04.2025, ПРАЙМ

Путин присвоил аэропорту Волгограда историческое наименование

Добавлен бэкграунд | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T00:34+0300

2025-04-30T00:34+0300

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Добавлен бэкграунд МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования "Сталинград", сообщает пресс-служба Кремля. "В целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю: 1. Присвоить международному аэропорту Волгоград историческое наименование "Сталинград". 2. Установить, что: присвоенное международному аэропорту Волгоград историческое наименование не является составной частью установленного наименования этого географического объекта", - говорится в документе. Также уточняется, что присвоение международному аэропорту Волгоград исторического наименования не влечет за собой изменение установленного наименования этого географического объекта. Глава государства во вторник в рамках поездки в Волгоград провел отдельную встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Тот передал президенту просьбу присвоить аэропорту историческое наименование "Сталинград" - с таким предложением к главе региона обратились ветераны и участники специальной военной операции.

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