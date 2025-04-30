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Путин присвоил аэропорту Волгограда историческое наименование - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Путин присвоил аэропорту Волгограда историческое наименование
Путин присвоил аэропорту Волгограда историческое наименование - 30.04.2025, ПРАЙМ
Путин присвоил аэропорту Волгограда историческое наименование
Добавлен бэкграунд | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T00:34+0300
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Добавлен бэкграунд МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования "Сталинград", сообщает пресс-служба Кремля. "В целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю: 1. Присвоить международному аэропорту Волгоград историческое наименование "Сталинград". 2. Установить, что: присвоенное международному аэропорту Волгоград историческое наименование не является составной частью установленного наименования этого географического объекта", - говорится в документе. Также уточняется, что присвоение международному аэропорту Волгоград исторического наименования не влечет за собой изменение установленного наименования этого географического объекта.  Глава государства во вторник в рамках поездки в Волгоград провел отдельную встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Тот передал президенту просьбу присвоить аэропорту историческое наименование "Сталинград" - с таким предложением к главе региона обратились ветераны и участники специальной военной операции.
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бизнес, волгоград, москва, волгоградская область, владимир путин
Бизнес, ВОЛГОГРАД, МОСКВА, Волгоградская область, Владимир Путин
00:34 30.04.2025
 
Путин присвоил аэропорту Волгограда историческое наименование

Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического названия "Сталинград"

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Добавлен бэкграунд
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования "Сталинград", сообщает пресс-служба Кремля.
"В целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю: 1. Присвоить международному аэропорту Волгоград историческое наименование "Сталинград". 2. Установить, что: присвоенное международному аэропорту Волгоград историческое наименование не является составной частью установленного наименования этого географического объекта", - говорится в документе.
Также уточняется, что присвоение международному аэропорту Волгоград исторического наименования не влечет за собой изменение установленного наименования этого географического объекта.
 Глава государства во вторник в рамках поездки в Волгоград провел отдельную встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Тот передал президенту просьбу присвоить аэропорту историческое наименование "Сталинград" - с таким предложением к главе региона обратились ветераны и участники специальной военной операции.
 
БизнесВОЛГОГРАДМОСКВАВолгоградская областьВладимир Путин
 
 
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