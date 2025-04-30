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Путин назвал День Победы особым днем для всей России - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Путин назвал День Победы особым днем для всей России
Путин назвал День Победы особым днем для всей России - 30.04.2025, ПРАЙМ
Путин назвал День Победы особым днем для всей России
День Победы является для всей России особым днем, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в рамках федерального просветительского марафона... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T18:38+0300
2025-04-30T18:38+0300
россия
владимир путин
победа
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. День Победы является для всей России особым днем, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые" российского общества "Знание". "День Победы - особый день для всех нас, для нашего народа, практически для каждой российской семьи. Это праздник со слезами на глазах", - подчеркнул он.Глава государства напомнил, что все народы СССР внесли огромный вклад в Победу."Мы всегда подчеркиваем, это правда, все народы Советского Союза внесли огромный вклад, никто себя не жалел, все работали на общую Победу. Но, конечно, Российская Федерация в силу ее масштабов внесла, конечно, максимальный вклад в эту Победу и больше всего положила на алтарь этой Победы своих сынов и дочерей, которые погибли, защищая Родину и защищая наше будущее", - сказал президент.Он отметил, что Победа в Великой Отечественной войне - триумф советского народа."Всё, что происходило во времена Второй мировой войны, как мы говорим для себя, Великой Отечественной войны, - это, безусловно, триумф нашего народа, триумф советского народа и российского народа. Может быть, в первую очередь российского народа, потому что, если посмотреть по количеству потерь, то Россия в составе Советского Союза, она тогда называлась РСФСР, Российская Советская Федеративная Республика, потери РСФСР составили около 70%, 69% с чем-то, почти 70%", - сказал Путин.Глава государства также отметил важность использования современных возможностей для того, чтобы передавать память о Великой Отечественной войне будущим поколениям."Чрезвычайно важно использовать современные возможности для того, чтобы передавать эту информацию, эту правду о прошлом, в данном случае - о Великой Отечественной войне и о ее героях, передавать ее в день сегодняшний и в день завтрашний", - сказал он.По словам президента, участники Великой Отечественной войны, защитники Родины совершили подвиг и совершают его до сих пор."Конечно, те, кто воевал во время Великой Отечественной войны, отдавал свои жизни за нашу страну, за нашу Родину, за сегодняшний день, за то, чтобы она сохранилась как таковая, чтобы появлялись новые и новые поколения в нашей стране, они совершили подвиг. Но они совершают его до сих пор, даже те, которые погибли, защищая отечество. Почему? Потому что память об их подвиге составляет одну из сутевых начал всего нашего многонационального народа. Это, в значительной степени, и есть Россия", - сказал Путин.Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
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россия, владимир путин, победа
РОССИЯ, Владимир Путин, Победа
18:38 30.04.2025
 
Путин назвал День Победы особым днем для всей России

Путин: День Победы является особым днем для всей России

© РИА Новости . POOL/Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . POOL/Владимир Смирнов
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. День Победы является для всей России особым днем, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые" российского общества "Знание".
"День Победы - особый день для всех нас, для нашего народа, практически для каждой российской семьи. Это праздник со слезами на глазах", - подчеркнул он.
Глава государства напомнил, что все народы СССР внесли огромный вклад в Победу.
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"Мы всегда подчеркиваем, это правда, все народы Советского Союза внесли огромный вклад, никто себя не жалел, все работали на общую Победу. Но, конечно, Российская Федерация в силу ее масштабов внесла, конечно, максимальный вклад в эту Победу и больше всего положила на алтарь этой Победы своих сынов и дочерей, которые погибли, защищая Родину и защищая наше будущее", - сказал президент.
Он отметил, что Победа в Великой Отечественной войне - триумф советского народа.
"Всё, что происходило во времена Второй мировой войны, как мы говорим для себя, Великой Отечественной войны, - это, безусловно, триумф нашего народа, триумф советского народа и российского народа. Может быть, в первую очередь российского народа, потому что, если посмотреть по количеству потерь, то Россия в составе Советского Союза, она тогда называлась РСФСР, Российская Советская Федеративная Республика, потери РСФСР составили около 70%, 69% с чем-то, почти 70%", - сказал Путин.
Глава государства также отметил важность использования современных возможностей для того, чтобы передавать память о Великой Отечественной войне будущим поколениям.
"Чрезвычайно важно использовать современные возможности для того, чтобы передавать эту информацию, эту правду о прошлом, в данном случае - о Великой Отечественной войне и о ее героях, передавать ее в день сегодняшний и в день завтрашний", - сказал он.
По словам президента, участники Великой Отечественной войны, защитники Родины совершили подвиг и совершают его до сих пор.
"Конечно, те, кто воевал во время Великой Отечественной войны, отдавал свои жизни за нашу страну, за нашу Родину, за сегодняшний день, за то, чтобы она сохранилась как таковая, чтобы появлялись новые и новые поколения в нашей стране, они совершили подвиг. Но они совершают его до сих пор, даже те, которые погибли, защищая отечество. Почему? Потому что память об их подвиге составляет одну из сутевых начал всего нашего многонационального народа. Это, в значительной степени, и есть Россия", - сказал Путин.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
 
РОССИЯВладимир ПутинПобеда
 
 
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