https://1prime.ru/20250430/putin-857193579.html

Путин рассказал, где ночует в последнее время

Путин рассказал, где ночует в последнее время - 30.04.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал, где ночует в последнее время

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что последние три года в основном ночует в своей рабочей резиденции, которая расположена в Кремле. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T20:59+0300

2025-04-30T20:59+0300

2025-04-30T20:59+0300

владимир путин

кремль

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что последние три года в основном ночует в своей рабочей резиденции, которая расположена в Кремле. "Последние три года - в основном здесь", - сказал глава государства журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, где он ночует. Кадры обстановки резиденции Путина в Кремле вошли в новый документальный фильм о российском президенте, который будет показан 4 мая на телеканале "Россия 1".

https://1prime.ru/20250430/stoun-857192345.html

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владимир путин, кремль