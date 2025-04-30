https://1prime.ru/20250430/putin-857193579.html
Путин рассказал, где ночует в последнее время
Путин рассказал, где ночует в последнее время - 30.04.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, где ночует в последнее время
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что последние три года в основном ночует в своей рабочей резиденции, которая расположена в Кремле. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T20:59+0300
2025-04-30T20:59+0300
2025-04-30T20:59+0300
владимир путин
кремль
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что последние три года в основном ночует в своей рабочей резиденции, которая расположена в Кремле. "Последние три года - в основном здесь", - сказал глава государства журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, где он ночует. Кадры обстановки резиденции Путина в Кремле вошли в новый документальный фильм о российском президенте, который будет показан 4 мая на телеканале "Россия 1".
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владимир путин, кремль
Путин рассказал, где ночует в последнее время
Путин рассказал, что последние три года в основном ночует в Кремле
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что последние три года в основном ночует в своей рабочей резиденции, которая расположена в Кремле.
"Последние три года - в основном здесь", - сказал глава государства журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, где он ночует.
Кадры обстановки резиденции Путина в Кремле вошли в новый документальный фильм о российском президенте, который будет показан 4 мая на телеканале "Россия 1".
Путин проводит встречу с Оливером Стоуном