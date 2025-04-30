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Шмыгаль назвал день консультаций с представителями Рады по сделке с США - 30.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250430/rada-857188192.html
Шмыгаль назвал день консультаций с представителями Рады по сделке с США
Шмыгаль назвал день консультаций с представителями Рады по сделке с США - 30.04.2025, ПРАЙМ
Шмыгаль назвал день консультаций с представителями Рады по сделке с США
Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на четверг запланированы консультации с представителями и руководством Верховной рады по соглашению Киева с США об... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T18:15+0300
2025-04-30T18:15+0300
экономика
сша
украина
денис шмыгаль
владимир зеленский
скотт бессент
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на четверг запланированы консультации с представителями и руководством Верховной рады по соглашению Киева с США об ископаемых. В среду Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах между Украиной и США будет подписано в ближайшие сутки. По его словам, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение Киевом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос Вашингтона в фонд. "Завтра у нас предусмотрены консультации с главами групп и фракций, руководством нашего парламента по деталям этого соглашения, мы будем их знакомить. У нас предварительно есть такая договоренность", - сказал Шмыгаль в эфире всеукраинского телемарафона. Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины. Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договоренности о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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сша, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, скотт бессент
Экономика, США, УКРАИНА, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Скотт Бессент
18:15 30.04.2025
 
Шмыгаль назвал день консультаций с представителями Рады по сделке с США

Шмыгаль: консультации с представителями Рады по сделке с США по недрам пройдут в четверг

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на четверг запланированы консультации с представителями и руководством Верховной рады по соглашению Киева с США об ископаемых.
В среду Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах между Украиной и США будет подписано в ближайшие сутки. По его словам, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение Киевом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос Вашингтона в фонд.
"Завтра у нас предусмотрены консультации с главами групп и фракций, руководством нашего парламента по деталям этого соглашения, мы будем их знакомить. У нас предварительно есть такая договоренность", - сказал Шмыгаль в эфире всеукраинского телемарафона.
Денис Шмыгаль - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
Шмыгаль раскрыл подробности будущей сделки Украины и США по недрам
17:38
Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины.
Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договоренности о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
 
ЭкономикаСШАУКРАИНАДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийСкотт Бессент
 
 
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