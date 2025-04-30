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"Магнит" договорился о покупке "Азбуки вкуса", пишет РБК

"Магнит" договорился о покупке "Азбуки вкуса", пишет РБК - 30.04.2025, ПРАЙМ

"Магнит" договорился о покупке "Азбуки вкуса", пишет РБК

Ритейлер "Магнит" договорился о приобретении "контрольного пакета" в сети "Азбука вкуса", сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T08:48+0300

2025-04-30T08:48+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Ритейлер "Магнит" договорился о приобретении "контрольного пакета" в сети "Азбука вкуса", сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. "Магнит" договорился о приобретении контроля в сети "Азбука вкуса"… По информации собеседников, в сделку вошли магазины ретейлера в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь, обслуживающих столицы, а также три распределительных центра", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по словам гендиректора "INFOLine-Аналитики" Михаила Бурмистрова, сумма сделки за актив может составить около 30-35 миллиардов рублей. Добавляется, что изменений в формате магазинов "Азбука вкуса" и руководстве сети не планируется. По словам исполнительного директора Департамента анализа финансовых рынков Газпромбанка Марата Ибрагимова, которые приводит издание, через сделку "Магнит" существенно усилит свои рыночные позиции в Москве и частично в Санкт-Петербурге: в последние годы "Азбука вкуса" практически перестала открывать новые магазины. О том, что переговоры по покупке сети премиальных супермаркетов ведет "Яндекс", сообщалось летом 2021 года: целью сделки, которая так и не состоялась, могла быть синергия с сервисом "Яндекс.Лавка", пишет РБК. РИА Новости направило запросы в "Магнит" и "Азбуку Вкуса".

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