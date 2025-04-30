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Трутнев: реки Арктики должны быть задействованы для транспортировки грузов

Трутнев: реки Арктики должны быть задействованы для транспортировки грузов - 30.04.2025, ПРАЙМ

Трутнев: реки Арктики должны быть задействованы для транспортировки грузов

Реки Арктики, в числе которых Обь, Лена, Иртыш, Енисей, должны быть задействованы для транспортировки грузов к Северному морскому пути (СМП), для улучшения... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T05:57+0300

2025-04-30T05:57+0300

2025-04-30T05:57+0300

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МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Реки Арктики, в числе которых Обь, Лена, Иртыш, Енисей, должны быть задействованы для транспортировки грузов к Северному морскому пути (СМП), для улучшения условий судоходства ведется дноуглубление этих рек, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Во время выступления на пленарном заседании Международного арктического форума "Арктика - территория диалога" в Мурманске президент РФ Владимир Путин заявил, что для развития трансарктического транспортного коридора необходимо на новом технологическом уровне раскрыть потенциал внутренних водных путей Арктики - рек Лена, Енисей, Обь. "Сказать, что мы вдруг вспомнили, что надо было дноуглублением заниматься, не совсем так. Работа ведется, вкладываются существенные деньги. Значительное количество лимитирующих участков ликвидировано на Оби, Лене, Иртыше, Енисее... Мы понимаем, что реки - это тоже транспортная магистраль, которую надо использовать для загрузки Северного морского пути", - сказал Трутнев журналистам. По его словам, Минвостокразвития сформировало предложения, подготовленные совместно с регионами Арктики, по рекам Лена, Енисей, Иртыш, Обь и другим в части модернизации и реконструкции объектов с целью включения их в состав перечня мероприятий федерального проекта "Развитие опорной сети внутренних водных путей" в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система". К основным задачам, которые необходимо решить для расширения возможностей судоходства по рекам, Трутнев отнес устранение лимитирующих участков судовых ходов и ликвидацию дефицита финансирования из федбюджета мероприятий по содержанию и приведению в нормативное состояние внутренних водных путей, а также модернизацию портов и причальных сооружений, строительство речных судов, в том числе дноуглубительного флота, пассажирских судов. По данным пресс-службы аппарата полпредства, в период 2020-2024 годов лимитирующие условия были устранены на 4359,5 километра внутренних водных путей Арктической зоны, что позволило увеличить их пропускную способность на 3,4 миллиона тонн, в период 2025-2035 годов планируется устранить лимитирующие условия на 2086 километрах с увеличением пропускной способности на 0,4 миллиона тонн.

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