Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трутнев: реки Арктики должны быть задействованы для транспортировки грузов - 30.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250430/reki-857152727.html
Трутнев: реки Арктики должны быть задействованы для транспортировки грузов
Трутнев: реки Арктики должны быть задействованы для транспортировки грузов - 30.04.2025, ПРАЙМ
Трутнев: реки Арктики должны быть задействованы для транспортировки грузов
Реки Арктики, в числе которых Обь, Лена, Иртыш, Енисей, должны быть задействованы для транспортировки грузов к Северному морскому пути (СМП), для улучшения... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T05:57+0300
2025-04-30T05:57+0300
бизнес
россия
экономика
арктика
рф
москва
юрий трутнев
владимир путин
минвостокразвития
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857152727.jpg?1745981854
МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Реки Арктики, в числе которых Обь, Лена, Иртыш, Енисей, должны быть задействованы для транспортировки грузов к Северному морскому пути (СМП), для улучшения условий судоходства ведется дноуглубление этих рек, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Во время выступления на пленарном заседании Международного арктического форума "Арктика - территория диалога" в Мурманске президент РФ Владимир Путин заявил, что для развития трансарктического транспортного коридора необходимо на новом технологическом уровне раскрыть потенциал внутренних водных путей Арктики - рек Лена, Енисей, Обь. "Сказать, что мы вдруг вспомнили, что надо было дноуглублением заниматься, не совсем так. Работа ведется, вкладываются существенные деньги. Значительное количество лимитирующих участков ликвидировано на Оби, Лене, Иртыше, Енисее... Мы понимаем, что реки - это тоже транспортная магистраль, которую надо использовать для загрузки Северного морского пути", - сказал Трутнев журналистам. По его словам, Минвостокразвития сформировало предложения, подготовленные совместно с регионами Арктики, по рекам Лена, Енисей, Иртыш, Обь и другим в части модернизации и реконструкции объектов с целью включения их в состав перечня мероприятий федерального проекта "Развитие опорной сети внутренних водных путей" в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система". К основным задачам, которые необходимо решить для расширения возможностей судоходства по рекам, Трутнев отнес устранение лимитирующих участков судовых ходов и ликвидацию дефицита финансирования из федбюджета мероприятий по содержанию и приведению в нормативное состояние внутренних водных путей, а также модернизацию портов и причальных сооружений, строительство речных судов, в том числе дноуглубительного флота, пассажирских судов. По данным пресс-службы аппарата полпредства, в период 2020-2024 годов лимитирующие условия были устранены на 4359,5 километра внутренних водных путей Арктической зоны, что позволило увеличить их пропускную способность на 3,4 миллиона тонн, в период 2025-2035 годов планируется устранить лимитирующие условия на 2086 километрах с увеличением пропускной способности на 0,4 миллиона тонн.
арктика
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, арктика, рф, москва, юрий трутнев, владимир путин, минвостокразвития
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, АРКТИКА, РФ, МОСКВА, Юрий Трутнев, Владимир Путин, Минвостокразвития
05:57 30.04.2025
 
Трутнев: реки Арктики должны быть задействованы для транспортировки грузов

Трутнев: реки Арктики должны быть задействованы для транспортировки грузов к СМП

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Реки Арктики, в числе которых Обь, Лена, Иртыш, Енисей, должны быть задействованы для транспортировки грузов к Северному морскому пути (СМП), для улучшения условий судоходства ведется дноуглубление этих рек, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Во время выступления на пленарном заседании Международного арктического форума "Арктика - территория диалога" в Мурманске президент РФ Владимир Путин заявил, что для развития трансарктического транспортного коридора необходимо на новом технологическом уровне раскрыть потенциал внутренних водных путей Арктики - рек Лена, Енисей, Обь.
"Сказать, что мы вдруг вспомнили, что надо было дноуглублением заниматься, не совсем так. Работа ведется, вкладываются существенные деньги. Значительное количество лимитирующих участков ликвидировано на Оби, Лене, Иртыше, Енисее... Мы понимаем, что реки - это тоже транспортная магистраль, которую надо использовать для загрузки Северного морского пути", - сказал Трутнев журналистам.
По его словам, Минвостокразвития сформировало предложения, подготовленные совместно с регионами Арктики, по рекам Лена, Енисей, Иртыш, Обь и другим в части модернизации и реконструкции объектов с целью включения их в состав перечня мероприятий федерального проекта "Развитие опорной сети внутренних водных путей" в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".
К основным задачам, которые необходимо решить для расширения возможностей судоходства по рекам, Трутнев отнес устранение лимитирующих участков судовых ходов и ликвидацию дефицита финансирования из федбюджета мероприятий по содержанию и приведению в нормативное состояние внутренних водных путей, а также модернизацию портов и причальных сооружений, строительство речных судов, в том числе дноуглубительного флота, пассажирских судов.
По данным пресс-службы аппарата полпредства, в период 2020-2024 годов лимитирующие условия были устранены на 4359,5 километра внутренних водных путей Арктической зоны, что позволило увеличить их пропускную способность на 3,4 миллиона тонн, в период 2025-2035 годов планируется устранить лимитирующие условия на 2086 километрах с увеличением пропускной способности на 0,4 миллиона тонн.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯАРКТИКАРФМОСКВАЮрий ТрутневВладимир ПутинМинвостокразвития
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала