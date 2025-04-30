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СМИ: Китай подготовил список американских товаров, не облагаемых пошлинами

СМИ: Китай подготовил список американских товаров, не облагаемых пошлинами - 30.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: Китай подготовил список американских товаров, не облагаемых пошлинами

Китай подготовил список американских товаров, которые не будут облагаться пошлиной в размере 125%, передает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T12:54+0300

2025-04-30T12:54+0300

2025-04-30T12:54+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Китай подготовил список американских товаров, которые не будут облагаться пошлиной в размере 125%, передает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. "Китай создал список американских товаров, которые будут освобождены от пошлин в размере 125%", - пишет агентство. Reuters указывает, что ему неизвестно, какая именно продукция вошла в список, а также как много различных наименований будут освобождены от пошлин. По его данным, китайские власти в частном порядке уведомляют компании о существовании такого списка, также опрашивая их, чтобы оценить ущерб от торговой войны с США. Агентство ранее передавало, что Китай уже освободил от пошлин некоторые американские товары, включая определенные лекарства, микрочипы и двигатели для самолетов, а также начал узнавать у компаний, какая еще продукция, по их мнению, не должна облагаться высокими пошлинами. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://1prime.ru/20250429/shveytsariya-857149122.html

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мировая экономика, китай, сша, дональд трамп