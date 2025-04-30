Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дочка" Red Wings выполнила первый грузовой рейс из Москвы на Камчатку - 30.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250430/reys-857170552.html
"Дочка" Red Wings выполнила первый грузовой рейс из Москвы на Камчатку
"Дочка" Red Wings выполнила первый грузовой рейс из Москвы на Камчатку - 30.04.2025, ПРАЙМ
"Дочка" Red Wings выполнила первый грузовой рейс из Москвы на Камчатку
Грузовая авиакомпания Sky Gates (входит в Red Wings) выполнила первый рейс из аэропорта "Жуковский" в Петропавловск-Камчатский, сообщили в Red Wings. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T13:04+0300
2025-04-30T13:05+0300
москва
китай
камчатка
red wings
оак
ростех
ил-96
https://cdnn.1prime.ru/img/82616/76/826167627_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f9c236ec1acf5321763ee288bc00d661.jpg
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Грузовая авиакомпания Sky Gates (входит в Red Wings) выполнила первый рейс из аэропорта "Жуковский" в Петропавловск-Камчатский, сообщили в Red Wings. "Грузовая авиакомпания Sky Gates (входит в Red Wings) совершила первый рейс в Петропавловск-Камчатский (из аэропорта "Жуковский" - ред.) на обновленном российском Ил-96-400Т. Самолет доставил на Камчатку важные грузы, включая посылки для маркетплейсов, всего за 8 часов", - рассказали в Red Wings. Обновленный самолет направился из Петропавловск-Камчатского в Китай и затем вернулся в Москву. В ближайшее время Sky Gates планирует открыть новые направления, например, обновленный Ил-96-400Т начнет летать в Южно-Сахалинск. Ил-96-400Т - модификация Ил-96, которая получила удлиненный фюзеляж и специальную боковую дверь для грузов. Воздушное судно изготовлено на предприятии ОАК "Ростеха", уточняют в компании. Sky Gates основана в 2015 году как международный грузоперевозчик, осуществляющий регулярные и чартерные авиаперевозки и специализирующийся на обслуживании маршрутов из Китая в Россию из партнерского аэропорта "Жуковский". Парк Sky Gates составляют российские грузовые самолеты: обновленные широкофюзеляжные Ил-96-400Т и транспортный Ил-76. Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний и специализируется на регулярных и чартерных пассажирских, бизнес- и грузовых перевозках. Маршрутная сеть Red Wings состоит из более 100 российских и международных направлений.
https://1prime.ru/20250430/reysy-857168447.html
москва
китай
камчатка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82616/76/826167627_0:0:948:711_1920x0_80_0_0_964cb1264a57d133a77dce10f8fa632e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, китай, камчатка, red wings, оак, ростех, ил-96
МОСКВА, КИТАЙ, КАМЧАТКА, Red Wings, ОАК, Ростех, Ил-96
13:04 30.04.2025 (обновлено: 13:05 30.04.2025)
 
"Дочка" Red Wings выполнила первый грузовой рейс из Москвы на Камчатку

Sky Gates выполнила первый рейс из Москвы в Петропавловск-Камчатский

© РИА Новости . Александр КряжевВзлетно-посадочная полоса аэропорта
Взлетно-посадочная полоса аэропорта - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Грузовая авиакомпания Sky Gates (входит в Red Wings) выполнила первый рейс из аэропорта "Жуковский" в Петропавловск-Камчатский, сообщили в Red Wings.
"Грузовая авиакомпания Sky Gates (входит в Red Wings) совершила первый рейс в Петропавловск-Камчатский (из аэропорта "Жуковский" - ред.) на обновленном российском Ил-96-400Т. Самолет доставил на Камчатку важные грузы, включая посылки для маркетплейсов, всего за 8 часов", - рассказали в Red Wings.
Обновленный самолет направился из Петропавловск-Камчатского в Китай и затем вернулся в Москву. В ближайшее время Sky Gates планирует открыть новые направления, например, обновленный Ил-96-400Т начнет летать в Южно-Сахалинск.
Ил-96-400Т - модификация Ил-96, которая получила удлиненный фюзеляж и специальную боковую дверь для грузов. Воздушное судно изготовлено на предприятии ОАК "Ростеха", уточняют в компании.
Sky Gates основана в 2015 году как международный грузоперевозчик, осуществляющий регулярные и чартерные авиаперевозки и специализирующийся на обслуживании маршрутов из Китая в Россию из партнерского аэропорта "Жуковский". Парк Sky Gates составляют российские грузовые самолеты: обновленные широкофюзеляжные Ил-96-400Т и транспортный Ил-76.
Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний и специализируется на регулярных и чартерных пассажирских, бизнес- и грузовых перевозках. Маршрутная сеть Red Wings состоит из более 100 российских и международных направлений.
Аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
Turkmenistan Airlines возобновит рейсы в аэропорт "Домодедово"
12:25
 
МОСКВАКИТАЙКАМЧАТКАRed WingsОАКРостехИл-96
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала