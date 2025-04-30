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"Дочка" Red Wings выполнила первый грузовой рейс из Москвы на Камчатку

"Дочка" Red Wings выполнила первый грузовой рейс из Москвы на Камчатку - 30.04.2025, ПРАЙМ

"Дочка" Red Wings выполнила первый грузовой рейс из Москвы на Камчатку

Грузовая авиакомпания Sky Gates (входит в Red Wings) выполнила первый рейс из аэропорта "Жуковский" в Петропавловск-Камчатский, сообщили в Red Wings. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T13:04+0300

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москва

китай

камчатка

red wings

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ростех

ил-96

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Грузовая авиакомпания Sky Gates (входит в Red Wings) выполнила первый рейс из аэропорта "Жуковский" в Петропавловск-Камчатский, сообщили в Red Wings. "Грузовая авиакомпания Sky Gates (входит в Red Wings) совершила первый рейс в Петропавловск-Камчатский (из аэропорта "Жуковский" - ред.) на обновленном российском Ил-96-400Т. Самолет доставил на Камчатку важные грузы, включая посылки для маркетплейсов, всего за 8 часов", - рассказали в Red Wings. Обновленный самолет направился из Петропавловск-Камчатского в Китай и затем вернулся в Москву. В ближайшее время Sky Gates планирует открыть новые направления, например, обновленный Ил-96-400Т начнет летать в Южно-Сахалинск. Ил-96-400Т - модификация Ил-96, которая получила удлиненный фюзеляж и специальную боковую дверь для грузов. Воздушное судно изготовлено на предприятии ОАК "Ростеха", уточняют в компании. Sky Gates основана в 2015 году как международный грузоперевозчик, осуществляющий регулярные и чартерные авиаперевозки и специализирующийся на обслуживании маршрутов из Китая в Россию из партнерского аэропорта "Жуковский". Парк Sky Gates составляют российские грузовые самолеты: обновленные широкофюзеляжные Ил-96-400Т и транспортный Ил-76. Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний и специализируется на регулярных и чартерных пассажирских, бизнес- и грузовых перевозках. Маршрутная сеть Red Wings состоит из более 100 российских и международных направлений.

https://1prime.ru/20250430/reysy-857168447.html

москва

китай

камчатка

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