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Turkmenistan Airlines возобновит рейсы в аэропорт "Домодедово"

Turkmenistan Airlines возобновит рейсы в аэропорт "Домодедово" - 30.04.2025, ПРАЙМ

Turkmenistan Airlines возобновит рейсы в аэропорт "Домодедово"

Авиакомпания Turkmenistan Airlines возобновляет рейсы в московский аэропорт "Домодедово" со 2 мая, сообщили в воздушной гавани. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T12:25+0300

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2025-04-30T12:25+0300

россия

москва

ашхабад

аэропорт домодедово

s7

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания Turkmenistan Airlines возобновляет рейсы в московский аэропорт "Домодедово" со 2 мая, сообщили в воздушной гавани. Рейсы авиакомпании "Туркменистан" в Москву были приостановлены в конце декабря, причину в компании не пояснили. "Флагманская авиакомпания Туркменистана Turkmenistan Airlines со 2 мая возобновляет рейсы по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад", - сообщили в "Домодедово". Перелеты в мае запланированы два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, на самолетах Boeing 737-800. Помимо Turkmenistan Airlines полеты в Ашхабад также выполняет один из базовых перевозчиков аэропорта "Домодедово" - авиакомпания S7.

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москва

ашхабад

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россия, москва, ашхабад, аэропорт домодедово, s7