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Turkmenistan Airlines возобновит рейсы в аэропорт "Домодедово" - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Turkmenistan Airlines возобновит рейсы в аэропорт "Домодедово"
Turkmenistan Airlines возобновит рейсы в аэропорт "Домодедово" - 30.04.2025, ПРАЙМ
Turkmenistan Airlines возобновит рейсы в аэропорт "Домодедово"
Авиакомпания Turkmenistan Airlines возобновляет рейсы в московский аэропорт "Домодедово" со 2 мая, сообщили в воздушной гавани. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T12:25+0300
2025-04-30T12:25+0300
россия
москва
ашхабад
аэропорт домодедово
s7
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания Turkmenistan Airlines возобновляет рейсы в московский аэропорт "Домодедово" со 2 мая, сообщили в воздушной гавани. Рейсы авиакомпании "Туркменистан" в Москву были приостановлены в конце декабря, причину в компании не пояснили. "Флагманская авиакомпания Туркменистана Turkmenistan Airlines со 2 мая возобновляет рейсы по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад", - сообщили в "Домодедово". Перелеты в мае запланированы два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, на самолетах Boeing 737-800. Помимо Turkmenistan Airlines полеты в Ашхабад также выполняет один из базовых перевозчиков аэропорта "Домодедово" - авиакомпания S7.
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россия, москва, ашхабад, аэропорт домодедово, s7
РОССИЯ, МОСКВА, Ашхабад, аэропорт Домодедово, S7
12:25 30.04.2025
 
Turkmenistan Airlines возобновит рейсы в аэропорт "Домодедово"

Turkmenistan Airlines возобновляет рейсы в "Домодедово" со 2 мая

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкАэропорт "Домодедово"
Аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания Turkmenistan Airlines возобновляет рейсы в московский аэропорт "Домодедово" со 2 мая, сообщили в воздушной гавани.
Рейсы авиакомпании "Туркменистан" в Москву были приостановлены в конце декабря, причину в компании не пояснили.
"Флагманская авиакомпания Туркменистана Turkmenistan Airlines со 2 мая возобновляет рейсы по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад", - сообщили в "Домодедово".
Перелеты в мае запланированы два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, на самолетах Boeing 737-800.
Помимо Turkmenistan Airlines полеты в Ашхабад также выполняет один из базовых перевозчиков аэропорта "Домодедово" - авиакомпания S7.
Аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
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11:36
 
РОССИЯМОСКВААшхабадаэропорт ДомодедовоS7
 
 
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