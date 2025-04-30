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Россияне поддержали идею самозапрета на азартные игры
Россияне поддержали идею самозапрета на азартные игры - 30.04.2025, ПРАЙМ
Россияне поддержали идею самозапрета на азартные игры
Большинство россиян поддерживают идею самозапрета на участие в азартных играх: 47% - за создание реестра, куда будут включать установивших самозапрет и... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T04:17+0300
2025-04-30T04:17+0300
2025-04-30T04:17+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Большинство россиян поддерживают идею самозапрета на участие в азартных играх: 47% - за создание реестра, куда будут включать установивших самозапрет и должников по кредитам, а 19% выступают только за добровольный самозапрет, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
В Госдуме предложили ввести механизм самозапрета на азартные игры - "Стопазарт". Граждане смогут по своему желанию вносить себя в реестр на срок от 3 месяцев до пожизненного запрета. Автоматически включать в него планируют должников с просрочкой по кредитам, штрафам и иным платежам более 3 месяцев - до погашения задолженности.
"47% россиян поддерживают инициативу полностью, 19% - только возможность добровольного самозапрета, 5% - исключительно запрет для неплательщиков. Чем ниже доход, тем выше уровень одобрения подобного механизма (полностью поддерживают идею 60% опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей против 49% с доходом от 100 тысяч)", - показало исследование, в котором приняли участие 1600 респондентов.
Каждый девятый (11%) не поддерживает инициативу, каждый пятый затруднился ее оценить: "Вместо этого надо ввести обязательную консультацию у психиатра"; "Лудомания - это болезнь, которая лечится у психолога", уверены такие респонденты.
Склонные к азарту респонденты чаще неазартных высказываются против создания такого реестра, либо поддерживают самозапрет только на добровольной основе (по 24%). Они аргументируют свою позицию принципами личной свободы: "Каждый сам себе хозяин"; "Право выбора должно оставаться за человеком".
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бизнес, россия, москва, superjob, госдума
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, SuperJob, Госдума
Россияне поддержали идею самозапрета на азартные игры
SuperJob: 47% россиян поддерживают идею самозапрета на азартные игры
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Большинство россиян поддерживают идею самозапрета на участие в азартных играх: 47% - за создание реестра, куда будут включать установивших самозапрет и должников по кредитам, а 19% выступают только за добровольный самозапрет, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
В Госдуме предложили ввести механизм самозапрета на азартные игры - "Стопазарт". Граждане смогут по своему желанию вносить себя в реестр на срок от 3 месяцев до пожизненного запрета. Автоматически включать в него планируют должников с просрочкой по кредитам, штрафам и иным платежам более 3 месяцев - до погашения задолженности.
"47% россиян поддерживают инициативу полностью, 19% - только возможность добровольного самозапрета, 5% - исключительно запрет для неплательщиков. Чем ниже доход, тем выше уровень одобрения подобного механизма (полностью поддерживают идею 60% опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей против 49% с доходом от 100 тысяч)", - показало исследование, в котором приняли участие 1600 респондентов.
Каждый девятый (11%) не поддерживает инициативу, каждый пятый затруднился ее оценить: "Вместо этого надо ввести обязательную консультацию у психиатра"; "Лудомания - это болезнь, которая лечится у психолога", уверены такие респонденты.
Склонные к азарту респонденты чаще неазартных высказываются против создания такого реестра, либо поддерживают самозапрет только на добровольной основе (по 24%). Они аргументируют свою позицию принципами личной свободы: "Каждый сам себе хозяин"; "Право выбора должно оставаться за человеком".