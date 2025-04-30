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Россияне вдвое чаще интересовались разработкой чат-ботов

Россияне вдвое чаще интересовались разработкой чат-ботов - 30.04.2025, ПРАЙМ

Россияне вдвое чаще интересовались разработкой чат-ботов

Жители Москвы и Московской области в марте вдвое чаще интересовались услугами по разработке чат-ботов, тогда как по всей России этот показатель за год... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T06:06+0300

2025-04-30T06:06+0300

2025-04-30T06:06+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Жители Москвы и Московской области в марте вдвое чаще интересовались услугами по разработке чат-ботов, тогда как по всей России этот показатель за год увеличился на 84%, говорится в исследовании российского сервиса поиска специалистов "Профи.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. "В марте был зафиксирован рост спроса на услуги разработчиков чат-ботов. В Москве и Московской области количество запросов увеличилось вдвое по сравнению с данными марта 2024 года. По всей России был зафиксирован рост на 84% год к году", - выяснили аналитики. В топ IT-услуг, которыми интересовались россияне за минувший год, первое место заняла "помощь программистов". На втором месте оказалась как раз "разработка ботов в Telegram". Также в топ-5 вошли "программирование 1C", "программирование в Excel" и "data science". Спрос на услуги, не связанные с разработкой чат-ботов, вырос менее чем на треть год к году. Как объяснил разработчик ИИ-решений Neuro.net Илья Спирин, увеличение спроса на разработку чат-ботов является закономерным трендом. "Все больше владельцев малого и среднего бизнеса стремятся автоматизировать коммуникацию с клиентами, особенно в мессенджерах вроде Telegram, где люди привыкли получать быстрые и удобные ответы. Чат-боты обходятся дешевле колл-центров и помогают небольшим компаниям справиться с количеством запросов от клиентов на старте", - добавил Спирин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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