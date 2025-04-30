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Россияне стали меньше интересоваться антигистаминными препаратами - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Россияне стали меньше интересоваться антигистаминными препаратами
Россияне стали меньше интересоваться антигистаминными препаратами - 30.04.2025, ПРАЙМ
Россияне стали меньше интересоваться антигистаминными препаратами
Россияне стали меньше интересоваться антигистаминными препаратами, их продажи за год снизились на 12%, при этом средний чек на них вырос на такие же 12%,... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T07:07+0300
2025-04-30T07:07+0300
бизнес
россия
экономика
ростовская область
ленинградская область
пермский край
"контур.маркет"
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Россияне стали меньше интересоваться антигистаминными препаратами, их продажи за год снизились на 12%, при этом средний чек на них вырос на такие же 12%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета". "Эксперты изучили 5 миллионов чеков, выданных в торговых точках по всей стране. Сравнили данные за период с 1 марта по 25 апреля 2025 года с аналогичным периодом 2024 года. По сравнению с прошлым годом средний чек на препараты от аллергии в России вырос на 12% - с 272 до 304 рублей, а продажи снизились тоже на 12%", - рассказали в компании. Среди регионов по росту цен лидирует Ленинградская область. Здесь средний чек увеличился на 21% - с 266 до 321 рубля, в Башкирии рост составил 19%, в Московской области - 12%. В Свердловской области средний чек вырос на 6%, в Краснодарском крае - на 5%, в Пермской и Ростовской областях - на 3%. Новосибирская область - единственный регион, где средний чек снизился на 2%. "Самое большое снижение потребительского интереса зафиксировано в следующих регионах: Ростовская область (-39%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (-30%), Пермский край (-29%). При этом в Ростовской области и Пермском крае рост цен не превысил 3%. Снижение спроса там, вероятно, связано с погодными условиями и смещением сезона цветения", - добавили аналитики.
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бизнес, россия, ростовская область, ленинградская область, пермский край, "контур.маркет"
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Ростовская область, Ленинградская область, Пермский край, "Контур.Маркет"
07:07 30.04.2025
 
Россияне стали меньше интересоваться антигистаминными препаратами

"Контур.Маркет": россияне стали меньше интересоваться антигистаминными препаратами

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Россияне стали меньше интересоваться антигистаминными препаратами, их продажи за год снизились на 12%, при этом средний чек на них вырос на такие же 12%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета".
"Эксперты изучили 5 миллионов чеков, выданных в торговых точках по всей стране. Сравнили данные за период с 1 марта по 25 апреля 2025 года с аналогичным периодом 2024 года. По сравнению с прошлым годом средний чек на препараты от аллергии в России вырос на 12% - с 272 до 304 рублей, а продажи снизились тоже на 12%", - рассказали в компании.
Среди регионов по росту цен лидирует Ленинградская область. Здесь средний чек увеличился на 21% - с 266 до 321 рубля, в Башкирии рост составил 19%, в Московской области - 12%.
В Свердловской области средний чек вырос на 6%, в Краснодарском крае - на 5%, в Пермской и Ростовской областях - на 3%.
Новосибирская область - единственный регион, где средний чек снизился на 2%.
"Самое большое снижение потребительского интереса зафиксировано в следующих регионах: Ростовская область (-39%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (-30%), Пермский край (-29%). При этом в Ростовской области и Пермском крае рост цен не превысил 3%. Снижение спроса там, вероятно, связано с погодными условиями и смещением сезона цветения", - добавили аналитики.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРостовская областьЛенинградская областьПермский край"Контур.Маркет"
 
 
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