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Россияне стали меньше интересоваться антигистаминными препаратами

Россияне стали меньше интересоваться антигистаминными препаратами - 30.04.2025, ПРАЙМ

Россияне стали меньше интересоваться антигистаминными препаратами

Россияне стали меньше интересоваться антигистаминными препаратами, их продажи за год снизились на 12%, при этом средний чек на них вырос на такие же 12%,... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T07:07+0300

2025-04-30T07:07+0300

2025-04-30T07:07+0300

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пермский край

"контур.маркет"

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Россияне стали меньше интересоваться антигистаминными препаратами, их продажи за год снизились на 12%, при этом средний чек на них вырос на такие же 12%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета". "Эксперты изучили 5 миллионов чеков, выданных в торговых точках по всей стране. Сравнили данные за период с 1 марта по 25 апреля 2025 года с аналогичным периодом 2024 года. По сравнению с прошлым годом средний чек на препараты от аллергии в России вырос на 12% - с 272 до 304 рублей, а продажи снизились тоже на 12%", - рассказали в компании. Среди регионов по росту цен лидирует Ленинградская область. Здесь средний чек увеличился на 21% - с 266 до 321 рубля, в Башкирии рост составил 19%, в Московской области - 12%. В Свердловской области средний чек вырос на 6%, в Краснодарском крае - на 5%, в Пермской и Ростовской областях - на 3%. Новосибирская область - единственный регион, где средний чек снизился на 2%. "Самое большое снижение потребительского интереса зафиксировано в следующих регионах: Ростовская область (-39%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (-30%), Пермский край (-29%). При этом в Ростовской области и Пермском крае рост цен не превысил 3%. Снижение спроса там, вероятно, связано с погодными условиями и смещением сезона цветения", - добавили аналитики.

ростовская область

ленинградская область

пермский край

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