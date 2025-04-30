https://1prime.ru/20250430/rubl-857186309.html
Рубль днем стабилен против юаня на Мосбирже
Рубль днем стабилен против юаня на Мосбирже - 30.04.2025, ПРАЙМ
Рубль днем стабилен против юаня на Мосбирже
Курс рубля днем в среду стабилизируется против юаня, курс держится ниже отметки 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T17:34+0300
2025-04-30T17:34+0300
2025-04-30T17:34+0300
экономика
рынки
торги
москва
рф
сша
наталья ващелюк
ук "первая"
https://cdnn.1prime.ru/img/83331/83/833318316_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_049851a6e523bc0a67ab97f8bf65c784.jpg
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля днем в среду стабилизируется против юаня, курс держится ниже отметки 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.28 мск повышался на 1 копейку, до 11,18 рубля. Повышение составило 0,1%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,12-11,29 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,63 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,301 против 7,274 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,4%. На форексе доллар котируется по 81,35 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Юань днем в среду стабилизируется против рубля на Мосбирже в середине узкого торгового коридора - в районе уровня закрытия предыдущих торгов. Завершение налогового периода апреля и геополитическая неопределенность с одной стороны и профицит юаней на Мосбирже с другой не способствуют активной игре на российском валютном рынке в преддверии майских длинных выходных. Юаневая ставка денежного рынка после двухмесячного рекордного минимума, установленного накануне, остается отрицательной и составляет -0,31% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,73% на предыдущих торгах. "На короткой предпраздничной неделе позиции рубля оставались сильными в условиях налогового периода апреля. Оценки перспектив рубля улучшились, премия за риск в рублевых активах снизилась, в результате активизировалось использование дифференциала в процентных ставках, а импорт мог снизиться из-за роста неопределенности", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.27 мск падала на 1,4%, до 62,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 99,5 пункта. ПРОГНОЗЫ В целом текущую короткую рабочую неделю курс может завершить в коридоре 11,15-11,3 рубля за юань, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В начале мая курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 80-85 рублей, юаня – 11-11,7 рубля, а ослабления рубля можно ожидать с июня, когда экспортная выручка должна снизиться из-за апрельского падения цен на нефть, полагает Ващелюк из УК "Первая".
https://1prime.ru/20250430/yuan-857170185.html
москва
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83331/83/833318316_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4d2135045c62ece223a18a82d21df347.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, торги, москва, рф, сша, наталья ващелюк, ук "первая"
Экономика, Рынки, Торги, МОСКВА, РФ, США, Наталья Ващелюк, УК "Первая"
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля днем в среду стабилизируется против юаня, курс держится ниже отметки 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.28 мск повышался на 1 копейку, до 11,18 рубля. Повышение составило 0,1%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,12-11,29 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,63 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,301 против 7,274 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,4%. На форексе доллар котируется по 81,35 рубля.
Юань днем в среду стабилизируется против рубля на Мосбирже в середине узкого торгового коридора - в районе уровня закрытия предыдущих торгов. Завершение налогового периода апреля и геополитическая неопределенность с одной стороны и профицит юаней на Мосбирже с другой не способствуют активной игре на российском валютном рынке в преддверии майских длинных выходных.
Юаневая ставка денежного рынка после двухмесячного рекордного минимума, установленного накануне, остается отрицательной и составляет -0,31% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,73% на предыдущих торгах.
"На короткой предпраздничной неделе позиции рубля оставались сильными в условиях налогового периода апреля. Оценки перспектив рубля улучшились, премия за риск в рублевых активах снизилась, в результате активизировалось использование дифференциала в процентных ставках, а импорт мог снизиться из-за роста неопределенности", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая".
Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.27 мск падала на 1,4%, до 62,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 99,5 пункта.
В целом текущую короткую рабочую неделю курс может завершить в коридоре 11,15-11,3 рубля за юань, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
В начале мая курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 80-85 рублей, юаня – 11-11,7 рубля, а ослабления рубля можно ожидать с июня, когда экспортная выручка должна снизиться из-за апрельского падения цен на нефть, полагает Ващелюк из УК "Первая".
Курс юаня к рублю перешел к снижению