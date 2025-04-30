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Рубль ощутимо вырос за апрель

Рубль ощутимо вырос за апрель - 30.04.2025, ПРАЙМ

Рубль ощутимо вырос за апрель

Курс рубля днем в последний день апреля слегка прибавил против юаня и вырос более чем на 4,5% за апрель, курс китайской валюты остался ниже отметки 11,2 рубля,... | 30.04.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля днем в последний день апреля слегка прибавил против юаня и вырос более чем на 4,5% за апрель, курс китайской валюты остался ниже отметки 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 1 копейку - до 11,17 рубля. За апрель юань упал на 51 копейку. Диапазон колебаний юаня в течение месяца составил 10,96-11,84 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,79 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Рубль днем в среду стабилизировался против юаня на Мосбирже в районе уровня закрытия предыдущих торгов. Завершение налогового периода апреля и геополитическая неопределенность, с одной стороны, и профицит юаней на Мосбирже с другой, не способствовал активной игре на российском валютном рынке в преддверии майских длинных выходных. "Уверенность рублю в последние дни придавал налоговый период апреля. Оценки перспектив рубля также улучшились на фоне снижения премии за риск в рублевых активах", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". Юаневая ставка денежного рынка после двухмесячного рекордного минимума, установленного накануне, осталась отрицательной и составила в пятницу -0,31% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,73% на предыдущих торгах. Стоимость нефти к 21.03 мск падала на 3,4% - до 61,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3% - до 99,5 пункта. ПРОГНОЗЫ Локальные минимумы стоимости американской валюты продолжают уверенно сохраняться и, видимо, удержат свои позиции в начале праздников в отсутствие значимых новостей, полагает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по курсам на 5 мая – 81,5–83 рубля за доллар и 11–11,5 рубля за юань", - добавляет он. Ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на предстоящую торговую неделю: 81–83 рубля, 92–94 рубля и 11,1–11,5 рубля, соответственно, оценивает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

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рынки, ук "первая", "бкс мир инвестиций", наталья ващелюк, наталья мильчакова, рубль, доллар, юань, евро, курсы валют