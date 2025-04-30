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Рубль ощутимо вырос за апрель - 30.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250430/rubl-857195865.html
Рубль ощутимо вырос за апрель
Рубль ощутимо вырос за апрель - 30.04.2025, ПРАЙМ
Рубль ощутимо вырос за апрель
Курс рубля днем в последний день апреля слегка прибавил против юаня и вырос более чем на 4,5% за апрель, курс китайской валюты остался ниже отметки 11,2 рубля,... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T21:52+0300
2025-04-30T21:52+0300
экономика
рынки
ук "первая"
"бкс мир инвестиций"
наталья ващелюк
наталья мильчакова
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля днем в последний день апреля слегка прибавил против юаня и вырос более чем на 4,5% за апрель, курс китайской валюты остался ниже отметки 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 1 копейку - до 11,17 рубля. За апрель юань упал на 51 копейку. Диапазон колебаний юаня в течение месяца составил 10,96-11,84 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,79 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Рубль днем в среду стабилизировался против юаня на Мосбирже в районе уровня закрытия предыдущих торгов. Завершение налогового периода апреля и геополитическая неопределенность, с одной стороны, и профицит юаней на Мосбирже с другой, не способствовал активной игре на российском валютном рынке в преддверии майских длинных выходных. "Уверенность рублю в последние дни придавал налоговый период апреля. Оценки перспектив рубля также улучшились на фоне снижения премии за риск в рублевых активах", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". Юаневая ставка денежного рынка после двухмесячного рекордного минимума, установленного накануне, осталась отрицательной и составила в пятницу -0,31% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,73% на предыдущих торгах. Стоимость нефти к 21.03 мск падала на 3,4% - до 61,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3% - до 99,5 пункта. ПРОГНОЗЫ Локальные минимумы стоимости американской валюты продолжают уверенно сохраняться и, видимо, удержат свои позиции в начале праздников в отсутствие значимых новостей, полагает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по курсам на 5 мая – 81,5–83 рубля за доллар и 11–11,5 рубля за юань", - добавляет он. Ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на предстоящую торговую неделю: 81–83 рубля, 92–94 рубля и 11,1–11,5 рубля, соответственно, оценивает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
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рынки, ук "первая", "бкс мир инвестиций", наталья ващелюк, наталья мильчакова, рубль, доллар, юань, евро, курсы валют
Экономика, Рынки, УК "Первая", "БКС Мир инвестиций", Наталья Ващелюк, Наталья Мильчакова, рубль, доллар, юань, евро, курсы валют
21:52 30.04.2025
 
Рубль ощутимо вырос за апрель

Трамп заявил, что рассчитывает на заключение сделки с Киевом по ресурсам

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань, рубль и доллар
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля днем в последний день апреля слегка прибавил против юаня и вырос более чем на 4,5% за апрель, курс китайской валюты остался ниже отметки 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 1 копейку - до 11,17 рубля.
За апрель юань упал на 51 копейку. Диапазон колебаний юаня в течение месяца составил 10,96-11,84 рубля.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
Юань завершил апрель снижением до 11,17 рубля
19:55
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,79 рубля.
РУБЛЬ В БОКОВИКЕ
Рубль днем в среду стабилизировался против юаня на Мосбирже в районе уровня закрытия предыдущих торгов. Завершение налогового периода апреля и геополитическая неопределенность, с одной стороны, и профицит юаней на Мосбирже с другой, не способствовал активной игре на российском валютном рынке в преддверии майских длинных выходных.
"Уверенность рублю в последние дни придавал налоговый период апреля. Оценки перспектив рубля также улучшились на фоне снижения премии за риск в рублевых активах", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая".
Юаневая ставка денежного рынка после двухмесячного рекордного минимума, установленного накануне, осталась отрицательной и составила в пятницу -0,31% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,73% на предыдущих торгах.
Стоимость нефти к 21.03 мск падала на 3,4% - до 61,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3% - до 99,5 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Локальные минимумы стоимости американской валюты продолжают уверенно сохраняться и, видимо, удержат свои позиции в начале праздников в отсутствие значимых новостей, полагает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Прогноз по курсам на 5 мая – 81,5–83 рубля за доллар и 11–11,5 рубля за юань", - добавляет он.
Ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на предстоящую торговую неделю: 81–83 рубля, 92–94 рубля и 11,1–11,5 рубля, соответственно, оценивает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
 
ЭкономикаРынкиУК "Первая""БКС Мир инвестиций"Наталья ВащелюкНаталья Мильчаковарубльдолларюаньеврокурсы валют
 
 
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