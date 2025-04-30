https://1prime.ru/20250430/rumyniya-857184738.html
Румыния намерена производить семь типов беспилотников
Румыния намерена производить семь типов беспилотников - 30.04.2025, ПРАЙМ
Румыния намерена производить семь типов беспилотников
Румыния намерена производить на заводе Carfil в Брашове семь типов беспилотников, в том числе с военными спецификациями, сообщил директор предприятия Мирча... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T17:01+0300
2025-04-30T17:01+0300
2025-04-30T17:01+0300
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КИШИНЕВ, 30 апр - ПРАЙМ. Румыния намерена производить на заводе Carfil в Брашове семь типов беспилотников, в том числе с военными спецификациями, сообщил директор предприятия Мирча Петру Танцэу телеканалу Digi 24. "Вместе с американским партнером мы определили бюджет для начала производства двух дронов и количество, в котором два дрона - Cuda и Sirin - будут произведены к концу года. Всего будет семь типов, мы начнем с более простых дронов, перейдя в этом году к производству других дронов, некоторые даже с военными спецификациями", - заявил Танцэу. По его словам, производства военных дронов требует в том числе программа перевооружения Европы. Танцэу отметил, что беспилотник Cuda - это разведывательный дрон, Sirin также будет использоваться в военном спектре, потому что может нести нагрузку до 14,5 килограмма. Оба дрона могут использоваться для наблюдения, а также для атаки. Ранее врио президента Румынии Илие Боложан заявил, что страна готова увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП в течение трех лет.
https://1prime.ru/20250429/rumyniya-857118139.html
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румыния, кишинев, европа
Вооружения, РУМЫНИЯ, Кишинев, ЕВРОПА
Румыния намерена производить семь типов беспилотников
Румыния намерена производить на заводе Carfil в Брашове семь типов беспилотников
КИШИНЕВ, 30 апр - ПРАЙМ. Румыния намерена производить на заводе Carfil в Брашове семь типов беспилотников, в том числе с военными спецификациями, сообщил директор предприятия Мирча Петру Танцэу телеканалу Digi 24.
"Вместе с американским партнером мы определили бюджет для начала производства двух дронов и количество, в котором два дрона - Cuda и Sirin - будут произведены к концу года. Всего будет семь типов, мы начнем с более простых дронов, перейдя в этом году к производству других дронов, некоторые даже с военными спецификациями", - заявил Танцэу.
По его словам, производства военных дронов требует в том числе программа перевооружения Европы.
Танцэу отметил, что беспилотник Cuda - это разведывательный дрон, Sirin также будет использоваться в военном спектре, потому что может нести нагрузку до 14,5 килограмма. Оба дрона могут использоваться для наблюдения, а также для атаки.
Ранее врио президента Румынии Илие Боложан заявил, что страна готова увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП в течение трех лет.
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