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"Русал" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам I квартала - 30.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250430/rusal-857160489.html
"Русал" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам I квартала
"Русал" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам I квартала - 30.04.2025, ПРАЙМ
"Русал" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам I квартала
Совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам первого квартала 2025 года, внеочередное общее собрание акционеров по этому вопросу... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T10:32+0300
2025-04-30T10:32+0300
экономика
китай
олег дерипаска
виктор вексельберг
русал
glencore
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам первого квартала 2025 года, внеочередное общее собрание акционеров по этому вопросу состоится 26 мая, сообщила компания. "На заседании совета директоров, состоявшемся 29 апреля 2025 года, совет директоров рекомендовал не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам первого квартала 2025 года... Внеочередное общее собрание акционеров состоится 26 мая 2025 года в 11:00 по калининградскому времени", - говорится в сообщении "Русала" на Гонконгской бирже. В последний раз "Русал" выплачивал дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года в размере 0,02 доллара на акцию. Согласно дивидендной политике холдинга, компания может принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям ежеквартально на основании финансовых результатов, при условии соблюдения требований кредитных соглашений общества, включая финансовые условия, требования применимого законодательства, а также положений дивидендной политики компании. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.
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китай, олег дерипаска, виктор вексельберг, русал, glencore
Экономика, КИТАЙ, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Русал, Glencore
10:32 30.04.2025
 
"Русал" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам I квартала

Совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам первого квартала

© РИА Новости# РусАл
# РусАл - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам первого квартала 2025 года, внеочередное общее собрание акционеров по этому вопросу состоится 26 мая, сообщила компания.
"На заседании совета директоров, состоявшемся 29 апреля 2025 года, совет директоров рекомендовал не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам первого квартала 2025 года... Внеочередное общее собрание акционеров состоится 26 мая 2025 года в 11:00 по калининградскому времени", - говорится в сообщении "Русала" на Гонконгской бирже.
В последний раз "Русал" выплачивал дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года в размере 0,02 доллара на акцию. Согласно дивидендной политике холдинга, компания может принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям ежеквартально на основании финансовых результатов, при условии соблюдения требований кредитных соглашений общества, включая финансовые условия, требования применимого законодательства, а также положений дивидендной политики компании.
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.
Вывеска Управляющей компании РУСАЛ - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
Внеочередное собрание акционеров "Русала" назначено на 2 июня
Вчера, 18:24
 
ЭкономикаКИТАЙОлег ДерипаскаВиктор ВексельбергРусалGlencore
 
 
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