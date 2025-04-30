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Российский рынок акций снизился на 3,15 процента за апрель

Российский рынок акций снизился на 3,15 процента за апрель - 30.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился на 3,15 процента за апрель

Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 1,33% и упал на 3,15% за апрель, следует из данных Московской биржи. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T19:09+0300

2025-04-30T19:09+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 1,33% и упал на 3,15% за апрель, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,33%, до 2918,47 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,15% до 1206,59 пункта, долларовый РТС - на 1,24%, до 1128,17 пункта. За апрель индекс Мосбиржи упал на 3,15%, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 1,29%, РТС - на 1,61%. Валютные индексы выросли за апрель на фоне укрепления рубля к юаню и доллару за этот период.

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рынки, мосбиржа, ртс, акции, россия