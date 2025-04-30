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FT: на Западе готовятся к отмене санкций против России
FT: на Западе готовятся к отмене санкций против России - 30.04.2025, ПРАЙМ
FT: на Западе готовятся к отмене санкций против России
Западные компании готовятся к возвращению на рынок России в случае отмены санкций. Об этом говорится в материале издания Financial Times. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T15:45+0300
2025-04-30T15:45+0300
2025-04-30T15:45+0300
экономика
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Западные компании готовятся к возвращению на рынок России в случае отмены санкций. Об этом говорится в материале издания Financial Times."Сырьевые компании, страховщики и западные судоходные группы обращаются к юристам за советом о том, как возобновить торговлю с Россией в рамках подготовки к возможной отмене американских санкций", — сказано в тексте материала.Авторы публикации также заметили, что разногласия между США и Европой создают проблемы для бизнеса.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20250429/briks-857148702.html
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россия, запад
FT: на Западе готовятся к отмене санкций против России
FT: западные компании готовятся к отмене санкций против России
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ.
Западные компании готовятся к возвращению на рынок России в случае отмены санкций. Об этом говорится в материале издания Financial Times
.
"Сырьевые компании, страховщики и западные судоходные группы обращаются к юристам за советом о том, как возобновить торговлю с Россией в рамках подготовки к возможной отмене американских санкций", — сказано в тексте материала.
Авторы публикации также заметили, что разногласия между США и Европой создают проблемы для бизнеса.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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