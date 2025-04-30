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Бессент: сделка по минералам может быть подписана в среду, если Киев готов - 30.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250430/sdelka-857193090.html
Бессент: сделка по минералам может быть подписана в среду, если Киев готов
Бессент: сделка по минералам может быть подписана в среду, если Киев готов - 30.04.2025, ПРАЙМ
Бессент: сделка по минералам может быть подписана в среду, если Киев готов
США готовы подписать сделку с Украиной по минералам уже в среду, но Украина предложила правки в последнюю минуту, заявил министр финансов США Скотт Бессент. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T20:46+0300
2025-04-30T20:46+0300
экономика
сша
украина
скотт бессент
дональд трамп
полезные ископаемые
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ВАШИНГТОН, 30 апр - ПРАЙМ. США готовы подписать сделку с Украиной по минералам уже в среду, но Украина предложила правки в последнюю минуту, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Наша сторона готова подписать. Украинцы вчера вечером решили внести некоторые изменения в последнюю минуту. Мы уверены, что они пересмотрят это, и мы готовы подписать сегодня днем", - Бессент заявил журналистам на заседании администрации президента США Дональда Трампа. Ранее в среду газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что обсуждения ресурсной сделки Украины и США пока не завершены, так как Киев пытался пересмотреть условия. Подписание сделки по ресурсам оказалось в последний момент под угрозой, команда Бессента призвала украинскую делегацию во главе с вице-премьером Юлией Свириденко подписать все согласованные договоренности или "возвращаться домой", отмечает издание.
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сша, украина, скотт бессент, дональд трамп, полезные ископаемые
Экономика, США, УКРАИНА, Скотт Бессент, Дональд Трамп, полезные ископаемые
20:46 30.04.2025
 
Бессент: сделка по минералам может быть подписана в среду, если Киев готов

Бессент: если Киев будет готов к сделке по минералам с США, она будет подписана в среду

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 30 апр - ПРАЙМ. США готовы подписать сделку с Украиной по минералам уже в среду, но Украина предложила правки в последнюю минуту, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
"Наша сторона готова подписать. Украинцы вчера вечером решили внести некоторые изменения в последнюю минуту. Мы уверены, что они пересмотрят это, и мы готовы подписать сегодня днем", - Бессент заявил журналистам на заседании администрации президента США Дональда Трампа.
Ранее в среду газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что обсуждения ресурсной сделки Украины и США пока не завершены, так как Киев пытался пересмотреть условия. Подписание сделки по ресурсам оказалось в последний момент под угрозой, команда Бессента призвала украинскую делегацию во главе с вице-премьером Юлией Свириденко подписать все согласованные договоренности или "возвращаться домой", отмечает издание.
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
Шмыгаль назвал день консультаций с представителями Рады по сделке с США
18:15
 
ЭкономикаСШАУКРАИНАСкотт БессентДональд Трампполезные ископаемые
 
 
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