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Поставки кремниевых пластин в мире снижаются второй квартал подряд
Поставки кремниевых пластин в мире снижаются второй квартал подряд - 30.04.2025, ПРАЙМ
Поставки кремниевых пластин в мире снижаются второй квартал подряд
Поставки кремниевых пластин, необходимых для создания микрочипов, в мире в январе-марте снижались второй квартал подряд - в этот раз на 9% по сравнению с... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T10:52+0300
2025-04-30T10:52+0300
2025-04-30T10:52+0300
технологии
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Поставки кремниевых пластин, необходимых для создания микрочипов, в мире в январе-марте снижались второй квартал подряд - в этот раз на 9% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, следует из сообщения отраслевой ассоциации SEMI. Согласно данным ассоциации, отгрузки кремниевых пластин сократились еще в четвертом квартале прошлого года - на 1%, теперь же сразу на 9% и составили 2,896 миллиарда квадратных дюймов. "В первую очередь это обусловлено сезонностью и накопленными уровнями запасов по всей цепочке поставок", - указывают в отчете. В годовом выражении поставки кремниевых пластин при этом выросли - но всего на 2,2%. Темпы роста также замедляются уже второй квартал подряд: если еще в третьем квартале прошлого года темпы роста составляли 6,8%, то в четвертом - 6,2%. Отмечается, что спад происходит из-за снижения отгрузок более высокотехнологичных пластин, размером 200 миллиметров и меньше, при этом спрос на пластины размером 300 миллиметров, наоборот, увеличивается. При этом в организации подчеркивают, что "несмотря на постепенный рост поставок пластин диаметром 300 миллиметров, спрос на устаревшие устройства остается слабым, а корректировки запасов также способствуют замедлению поставок". Кремниевые пластины являются основой для большинства полупроводников, которые являются жизненно важными компонентами всех электронных устройств. Высокотехнологичные тонкие диски производятся диаметром до 300 миллиметров и служат в качестве материала подложки, на которой изготавливается большинство полупроводников.
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технологии
Поставки кремниевых пластин в мире снижаются второй квартал подряд
SEMI: поставки кремниевых пластин в мире снизились второй квартал подряд
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Поставки кремниевых пластин, необходимых для создания микрочипов, в мире в январе-марте снижались второй квартал подряд - в этот раз на 9% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, следует из сообщения отраслевой ассоциации SEMI.
Согласно данным ассоциации, отгрузки кремниевых пластин сократились еще в четвертом квартале прошлого года - на 1%, теперь же сразу на 9% и составили 2,896 миллиарда квадратных дюймов. "В первую очередь это обусловлено сезонностью и накопленными уровнями запасов по всей цепочке поставок", - указывают в отчете.
В годовом выражении поставки кремниевых пластин при этом выросли - но всего на 2,2%. Темпы роста также замедляются уже второй квартал подряд: если еще в третьем квартале прошлого года темпы роста составляли 6,8%, то в четвертом - 6,2%.
Отмечается, что спад происходит из-за снижения отгрузок более высокотехнологичных пластин, размером 200 миллиметров и меньше, при этом спрос на пластины размером 300 миллиметров, наоборот, увеличивается. При этом в организации подчеркивают, что "несмотря на постепенный рост поставок пластин диаметром 300 миллиметров, спрос на устаревшие устройства остается слабым, а корректировки запасов также способствуют замедлению поставок".
Кремниевые пластины являются основой для большинства полупроводников, которые являются жизненно важными компонентами всех электронных устройств. Высокотехнологичные тонкие диски производятся диаметром до 300 миллиметров и служат в качестве материала подложки, на которой изготавливается большинство полупроводников.
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