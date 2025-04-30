https://1prime.ru/20250430/shashlyk-856880824.html

Россиянам объяснили, зачем нужны "шашлычные дроны" на самом деле

Россиянам объяснили, зачем нужны "шашлычные дроны" на самом деле - 30.04.2025, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, зачем нужны "шашлычные дроны" на самом деле

Появляющаяся в СМИ информация о том, что специальные дроны якобы будут следить за жарящими шашлыки гражданами, не соответствует действительности – у таких... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T02:02+0300

2025-04-30T02:02+0300

2025-04-30T02:02+0300

олег черкасов

общество

технологии

шашлык

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МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Появляющаяся в СМИ информация о том, что специальные дроны якобы будут следить за жарящими шашлыки гражданами, не соответствует действительности – у таких беспилотников другие задачи, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.По его словам, с помощью подобных дронов отслеживают очаги возгорания, например, в лесах, чтобы не дать огню быстро распространиться. Для этого они оснащены тепловизорами, реагирующими на высокую температуру. Нет цели следить с их помощью за "шашлычниками", особенно на частных территориях."Фиксация нарушений правил противопожарного режима с дронов выглядит неоднозначно с точки зрения законодательства и соблюдения гражданских прав населения. Несмотря на то, что сама съемка имеет законные цели, процесс может затрагивать права граждан на неприкосновенность частной жизни", - пояснил юрист.Согласно ст. 23 Конституции РФ, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Фотосъемка изолированных территорий домовладений потенциально может приводить к фиксации не только самого возможного правонарушения, но и иной законом охраняемой тайны. Ситуация требует дополнительного правового регулирования с конкретизацией оснований и объема фиксируемых сведений, указал Черкасов.Штрафы за нарушение правил противопожарной безопасности могут выписать сотрудники МЧС или полиции. Речь идет о сумме от 5 до 50 тысяч рублей в зависимости от степени нарушения, а если такие действия привели к пожару, гибели и травмам людей, то наступит и уголовная ответственность."Поэтому жарить шашлыки всегда следует в специально отведенных местах, с соблюдением предусмотренных законом правил противопожарной безопасности", - заключил юрист.

https://1prime.ru/20240426/shashlyk-847719177.html

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олег черкасов, общество , технологии, шашлык