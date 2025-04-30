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Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах с США подпишут в ближайшие сутки
Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах с США подпишут в ближайшие сутки - 30.04.2025, ПРАЙМ
Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах с США подпишут в ближайшие сутки
Соглашение о минералах между Украиной и США будет подписано в ближайшие сутки, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T16:32+0300
2025-04-30T16:32+0300
2025-04-30T16:32+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Соглашение о минералах между Украиной и США будет подписано в ближайшие сутки, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Как только будут доработаны все окончательные детали, в ближайшее время, я надеюсь, что в течение ближайших суток, соглашение будет подписано", - заявил Шмыгаль в эфире украинского новостного телемарафона. Как заявил Шмыгаль, правительство Украины уже готово к подписанию соглашения, стороны дорабатывают последние технические детали. Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины. Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства.
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газ, украина, сша, вашингтон, денис шмыгаль, владимир зеленский
Политика, Газ, УКРАИНА, США, ВАШИНГТОН, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский
Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах с США подпишут в ближайшие сутки
Шмыгаль: соглашение между Украиной и США будет подписано в ближайшие сутки
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Соглашение о минералах между Украиной и США будет подписано в ближайшие сутки, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Как только будут доработаны все окончательные детали, в ближайшее время, я надеюсь, что в течение ближайших суток, соглашение будет подписано", - заявил Шмыгаль в эфире украинского новостного телемарафона.
Как заявил Шмыгаль, правительство Украины уже готово к подписанию соглашения, стороны дорабатывают последние технические детали.
Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины.
Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства.
Украина еще не получила окончательный текст соглашения с США по ископаемым