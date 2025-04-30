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Шмыгаль раскрыл подробности будущей сделки Украины и США по недрам

Шмыгаль раскрыл подробности будущей сделки Украины и США по недрам - 30.04.2025, ПРАЙМ

Шмыгаль раскрыл подробности будущей сделки Украины и США по недрам

Проект будущей сделки Киева с Вашингтоном по недрам предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T17:38+0300

2025-04-30T17:38+0300

2025-04-30T18:08+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Проект будущей сделки Киева с Вашингтоном по недрам предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. Ранее в среду Шмыгаль сообщил, что проект будущего соглашения с США предусматривает создание инвестиционного фонда. "Этот фонд в течение 10 лет инвестирует в развитие Украины, украинской экономики. Это могут быть как инвестиции капитальные в предприятия, в развитие добычи полезных ископаемых, так могут быть и соглашения о выкупе той или иной продукции украинского производства по правилам: оплати и забери - или просто оплачиваешь и хочешь - берешь, а хочешь - не берешь", - сказал Шмыгаль в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, документ также освобождает США и Украину от налогов и пошлин. От отметил, что соглашение не противоречит вступлению Украины в Евросоюз и евроинтеграционным обязательствам Киева. Все споры, согласно проекту договора, решаются путем взаимных консультаций. Шмыгаль добавил, что подписывать документ будут первый вице-премьер Украины, министр экономики Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент."Дальше это соглашение возвращается в кабмин, кабмин его направляет в Раду для дальнейшей ратификации парламентом... После ратификации в парламенте это соглашение вступит в силу, и мы сможем двигаться дальше, собственно, к техническому соглашению между юридическими лицами США и Украины. Сейчас определяемся, какие юридические лица будут создавать непосредственно этот фонд, который станет юридическим лицом и будет действовать по правилам, которые прописаны в соглашении", - добавил Шмыгаль.По его словам, документ также освобождает США и Украину от налогов и пошлин. Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины. Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

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мировая экономика, киев, вашингтон, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, скотт бессент, financial times