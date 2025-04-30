https://1prime.ru/20250430/shmygal-857186660.html
Шмыгаль раскрыл подробности будущей сделки Украины и США по недрам
Шмыгаль раскрыл подробности будущей сделки Украины и США по недрам - 30.04.2025, ПРАЙМ
Шмыгаль раскрыл подробности будущей сделки Украины и США по недрам
Проект будущей сделки Киева с Вашингтоном по недрам предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T17:38+0300
2025-04-30T17:38+0300
2025-04-30T18:08+0300
политика
мировая экономика
киев
вашингтон
украина
денис шмыгаль
владимир зеленский
скотт бессент
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/83737/18/837371857_7:0:2523:1415_1920x0_80_0_0_170ccc9e77c9f04a8ac9812120392407.jpg
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Проект будущей сделки Киева с Вашингтоном по недрам предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. Ранее в среду Шмыгаль сообщил, что проект будущего соглашения с США предусматривает создание инвестиционного фонда. "Этот фонд в течение 10 лет инвестирует в развитие Украины, украинской экономики. Это могут быть как инвестиции капитальные в предприятия, в развитие добычи полезных ископаемых, так могут быть и соглашения о выкупе той или иной продукции украинского производства по правилам: оплати и забери - или просто оплачиваешь и хочешь - берешь, а хочешь - не берешь", - сказал Шмыгаль в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, документ также освобождает США и Украину от налогов и пошлин. От отметил, что соглашение не противоречит вступлению Украины в Евросоюз и евроинтеграционным обязательствам Киева. Все споры, согласно проекту договора, решаются путем взаимных консультаций. Шмыгаль добавил, что подписывать документ будут первый вице-премьер Украины, министр экономики Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент."Дальше это соглашение возвращается в кабмин, кабмин его направляет в Раду для дальнейшей ратификации парламентом... После ратификации в парламенте это соглашение вступит в силу, и мы сможем двигаться дальше, собственно, к техническому соглашению между юридическими лицами США и Украины. Сейчас определяемся, какие юридические лица будут создавать непосредственно этот фонд, который станет юридическим лицом и будет действовать по правилам, которые прописаны в соглашении", - добавил Шмыгаль.По его словам, документ также освобождает США и Украину от налогов и пошлин. Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины. Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://1prime.ru/20250430/resursy-857185373.html
киев
вашингтон
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83737/18/837371857_141:0:2389:1686_1920x0_80_0_0_4258b07f67d046c5565dc63c12cc03e5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, киев, вашингтон, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, скотт бессент, financial times
Политика, Мировая экономика, Киев, ВАШИНГТОН, УКРАИНА, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Скотт Бессент, Financial Times
Шмыгаль раскрыл подробности будущей сделки Украины и США по недрам
Шмыгаль: проект сделки Украины и США по недрам предполагает инвестиции в экономику
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Проект будущей сделки Киева с Вашингтоном по недрам предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
Ранее в среду Шмыгаль сообщил, что проект будущего соглашения с США предусматривает создание инвестиционного фонда.
"Этот фонд в течение 10 лет инвестирует в развитие Украины, украинской экономики. Это могут быть как инвестиции капитальные в предприятия, в развитие добычи полезных ископаемых, так могут быть и соглашения о выкупе той или иной продукции украинского производства по правилам: оплати и забери - или просто оплачиваешь и хочешь - берешь, а хочешь - не берешь", - сказал Шмыгаль в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, документ также освобождает США и Украину от налогов и пошлин. От отметил, что соглашение не противоречит вступлению Украины в Евросоюз и евроинтеграционным обязательствам Киева. Все споры, согласно проекту договора, решаются путем взаимных консультаций. Шмыгаль добавил, что подписывать документ будут первый вице-премьер Украины, министр экономики Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент.
Киев по соглашению с США сохранит контроль над ресурсами, заявил Шмыгаль
"Дальше это соглашение возвращается в кабмин, кабмин его направляет в Раду для дальнейшей ратификации парламентом... После ратификации в парламенте это соглашение вступит в силу, и мы сможем двигаться дальше, собственно, к техническому соглашению между юридическими лицами США и Украины. Сейчас определяемся, какие юридические лица будут создавать непосредственно этот фонд, который станет юридическим лицом и будет действовать по правилам, которые прописаны в соглашении", - добавил Шмыгаль.
По его словам, документ также освобождает США и Украину от налогов и пошлин.
Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины.
Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.